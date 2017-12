Dos o tres incorporaciones

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La Deportiva se reforzará entre el 1 y el 31 de enero. Lo confirmó el presidente, José Fernández Nieto, que aportó algunos detalles al respecto: «Queremos incorporar dos o tres jugadores lo antes que podamos. Pero hay que mirar la parte económica porque no podemos gastar lo que no tenemos. Ahora no tenemos las ayudas de antaño y hay que ajustar bien el gasto. No obstante, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible».

El dirigente deportivista señaló que ya con previsión se dejó en verano una partida dineraria para reforzar al equipo en el mercado de invierno.

Hay que recordar que a día de hoy el equipo blanquiazul tiene disponibles a 15 futbolistas (si se recuperan los lesionados y no hay más bajas) para el partido de la jornada 20 (7 de enero) ante la UD San Sebastián de los Reyes.

Con la lesión de larga duración de Salinas, la Deportiva tiene dos fichas libres de futbolistas supra-23.

El entrenador y director deportivo, Carlos Terrazas, se refirió a este asunto a la finalización del último encuentro ante el CF Fuenlabrada: «No hay que disociar banquillo de dirección deportiva y en ese sentido nosotros llevamos trabajando en ellos día a día. En enero se abre el mercado y lo lógico es mirar para apuntalar el equipo, que está un poco justo. Pero estamos demostrando que tenemos un buen equipo. No hay que partir de cero. Hemos hecho cosas, muchas veces con sensaciones contrapuestas, pero estas tres victorias invitan al optimismo con respecto a la segunda vuelta».