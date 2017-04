«Duele caer así pero hay que seguir»

georgino fernánez | león

Los ecos del enorme partido que el sábado protagonizó el Abanca Ademar ante el Barça tardarán en apagarse. Especialmente por la forma en que se produjo la derrota por la mínima: de nuevo en los últimos segundos y después de remontar hasta seis goles. Un guión similar al partido de la primera vuelta, lo que mortificó un poco más a la plantilla que dirige Rafa Guijosa.

«Fue una pena. Tuvimos el empate en nuestras manos otra vez más y sobre todo duele porque son dos partidos que se nos escapan en los segundos finales. Hay que reconocer que el Barça es un equipazo porque ya lo vimos, en todos los errores nuestros ellos hicieron gol y estuvieron muy bien», manifestó el internacional argentino.

Pero Carou cree que el Abanca Ademar también ofreció su mejor versión sobre todo en la segunda parte cuando el envite estuvo varios minutos en el aire. «Nunca perdimos la cara al partido a pesar de que nos llegaron a sacar seis goles. Seguimos, luchamos, apretamos y tuvimos bola para empatar. Encima fue una situación clara pero al final la paró Ristovski. No queda otra cosa que aplaudir al Barça, seguir adelante y pensar ya en el partido del sábado que viene contra el Cuenca para tratar de afianzar ese segundo puesto en la liga. Ahora hay que recuperarse rápido y volver a sumar dos puntos más para conseguir ese objetivo».

En la Asobal ya no será posible pero en la próxima edición de la Copa del Rey puede haber una nueva ocasión. «Ojalá tengamos revancha en esa cita y ojalá tengamos otra bala más y que esta vez la moneda caiga de nuestro lado», dijo Carou aunque insistió en que lo fundamental es centrarse en el futuro más inmediato. «Ahora lo importante es no perder la cabeza de la liga y no quedarnos en haber tenido otro buen partido contra el Barça sino mentalizarnos de que lo nuestro es conseguir la segunda plaza que está en nuestras manos y en la Copa si seguimos jugando a este ritmo y a este nivel vamos a tener muchas opciones».

Vladimir Cupara fue otro de los destacados ante el Barcelon. Las paradas del serbio en la segunda parte fueron determinantes en la reacción del equipo para poner al Barça en una situación límite «Fue na pena. Otra vez estuvimos muy cerca, nos quedamos a un sólo gol pero al final no pudo ser. Tenemos que ser ahora incluso más fuertes para pensar en la liga y en ese segundo puesto».

Otro jugador que tuvo un protagonismo especial fue el extremo Mario López. Con sus ocho dianas fue el máximo anotador del partido y ayer recordó en declaradiones a Efe la última jugada. «Cuando recibió Juan el balón ya estábamos celebrando el empate porque es el mejor extremo izquierda de la liga y uno de los mejores del mundo; para mí era un gol cantado porque es el jugador en el que más confianza tiene todo el equipo».