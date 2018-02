«Duele perder por cómo han ido aconteciendo los hechos»

A. DIEZ | VALLADOLID

No estaba satisfecho Rubén de la Barrera después de la derrota de su equipo a manos del Valladolid y así lo hizo saber en la rueda de prensa posterior el encuentro. «Hemos hecho lo más difícil: primero marcar dos goles fuera de casa y hacerlo tras verte 2-0. Y sobre todo, haciendo sentir al Valladolid la posibilidad de nuestro tercero. Antes de la acción del penalti también es verdad que ellos empujan y eso nos ha obligado a defender más atrás».

Sobre la derrota manifestó: «Duele perder el partido por cómo han ido aconteciendo los hechos y lo que hay que hacer es levantarnos y pensar en el siguiente partido. Es cierto que cuando estamos con el marcador en contra son muchos los partidos en los que hemos marcado goles, hemos empatado y hemos ganado muchísimos puntos», reveló Rubén de la Barrera sobre el hecho de que no es la primera vez que la Cultu se sobrepone a goles en contra. «Esto no va de sensaciones, esto va de realidades. Y la realidad es esa: en esa acción puntual se ha producido el penalti y nos hemos privado de muchas cosas que hemos hecho bien. Pero no sólo el penalti. No sólo perdemos el partido por el 3-2. Antes no deberíamos haber concedido ciertas ventajas a jugadores como Hervías o Mata, especialmente», lamentó el entrenador tras el ko ante el conjunto blanquivioleta.

El entrenador culturalista piensa que su equipo está en el buen camino a pesar de la derrota y ya comienza a preparar el encuentro de la próxima jornada frente al Huesca a domicilio: «Ha sido una pena que al final no hayamos podido puntuar, pero sólo nos queda levantarnos y comenzar a pensar y preparar el encuentro del próximo domingo ante el Huesca, otro rival complicado y difícil, como todos los de esta categoría, pero sólo nos queda buscar puntuar la próxima jornada para seguir acercándonos a nuestro objetivo que no es otro que la permanencia».