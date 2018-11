El duelo de ‘artilleros’ entre Yuri y Aridane, cojo sin el blanquiazul

El gol es siempre la guinda al pastel y en el derbi entre la Deportiva y la Cultural que regresa a El Toralín casi 27 meses después del último que enfrentara a ambos equipos en feudo berciano no podrá estar uno de los protagonistas, Yuri. Su ausencia dejará huérfano el pulso entre dos delanteros con mucha pólvora en sus botas, el hispano-brasileño por un lado y el canario Aridane por los de Víctor Cea.

En lo que va de Liga Yuri acumula nueve dianas por cinco del culturalista que sí estará sobre el terreno de juego. Pero los focos en el apartado ofensivo no estarán centrados sólo en Aridane tras la ausencia de Yuri por sanción. Otros segundos espadas también con capacidad para anotar como Dani Pichín (Deportiva), autor de cuatro tantos y Hugo (Cultural ) de cinco también tendrán su oportunidad de sumar en un pulso abierto al que los dos equipos llegan separados por cuatro puntos con ventaja para los locales. Respecto a ese último derbi liguero en El Toralín, por los locales no jugará ninguno este envite (sólo dos continúan de aquella campaña aunque no jugaron ese día al fichar meses más tarde, Yuri y Ríos Reina). En la Cultural si estaban Iván González, Yeray y Antonio Martínez, este jugando desde el banquillo. Viti no disfrutó de minutos.