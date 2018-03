Un duelo de gallos que sabe a final

El Abanca Ademar se juega hoy ante el Guadalajara (a las 17.00 horas por Movistar+) la «segunda final de la temporada fuera de casa» en su particular objetivo de alzarse con la segunda plaza de la Liga. Un encuentro ante «otro rival directo» —como ya ocurriera hace justo ahora un mes contra el Cuenca— al que los leoneses llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada. «Si ganamos hoy serían tres puntos directos contra nuestro inmediato perseguidor más los dos virtuales del Barça, que nosotros ya disputamos. Así que vencer al Guadalajara supondría un paso de gigante para nuestras aspiraciones», reconoció ayer Rafa Guijosa antes de emprender el viaje a tierras manchegas. Y es que, más allá de este «choque vital» ante el tercer clasificado, los de César Montes aún deben enfrentarse a Cuenca, Logroño y Barcelona. «Por eso nosotros daríamos un golpe en la mesa importantísimo», insistió el técnico marista.

Pese al buen momento, la plantilla llega con varios jugadores tocados. A la baja segura de Juanjo Fernández —aún se desconoce cuándo podrá pasar finalmente por quirófano—, se unen las dudas de Álex Costoya, Juanín García y Sebas Simonet. Tres pilares básicos para el Abanca Ademar que aunque sí han viajado con el resto del equipo no tienen segura su presencia. «Los tres arrastran problemas físicos, no han entrenado con normalidad en toda la semana y obviamente ante el Guadalajara no estarán al 100%, por lo que tendremos que esperar hasta última hora para ver cómo evolucionan», remarcó el entrenador madrileño.

Pero no quiere excusas Guijosa, convencido de que cualquiera que salga lo hará bien. «Espero que jugadores como Acacio y Rodrigo estén con mucha confianza y mantengan ese momento dulce». Sobre el rival, el de Alcalá de Henares destaca su potencial. «Tienen las mismas opciones que nosotros de ser segundos en la competición», pero a su favor juega —continuó el técnico marista— «esa condición de tapado que quizá les hace todavía más letales y que jueguen con menos presión». Para no repetir los errores del partido de ida, donde el Guadalajara venció a los leoneses en el Palacio de Deportes, Guijosa exige máxima concentración desde el primer minuto. «En el primer encuentro nos supieron jugar muy bien, no es para nada un equipo joven como dicen algunos, saben muy bien de qué va esta Liga. No podemos fallar, tenemos la experiencia de Champions, si regalamos cosas hay que reaccionar con calma. Una diferencia de 4 o 5 goles siempre se puede dar la vuelta», insistió.

Aunque confía en el compromiso de todos los jugadores, Guijosa admitió que las renovaciones aún pendientes le preocupan y mandó un mensaje a plantilla y directiva. «No voy a permitir que nada externo afecte al rendimiento del equipo. Sólo puedo valorar el rendimiento de los jugadores, pero sí que es cierto que hay cosas que deberían quedarse dentro del vestuario. Yo respetaría la negociación y sólo lo anunciaría cuando esté cerrada. No ayuda mucho que se hable de estas cosas». Aún así, el entrenador del Abanca Ademar respeta las decisiones que tomen sus jugadores.