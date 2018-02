Los duelos ante rivales directos serán claves

otero conde | ponferrada

Restan doce jornadas para acabar la Liga y los partidos ante rivales directos por la permanencia van a ser determinantes para la salvación de la SD Ponferradina. Aunque los más optimistas piensan a día de hoy en alcanzar puestos de Copa del Rey, eso significaría estar luchando casi por el play off. Además, la RFEF no aclara al inicio de la Liga cuántos equipos de Segunda División B disputan la Copa al año siguiente. Unos años son 22, otros 24, otros 26... La presencia de varios filiales entre los primeros clasificados podría hacerla un poco más barata, pero hasta la Asamblea de la RFEF en julio no se conocería a las claras si se juega esa competición para el año que viene.

Pero tras la derrota en Abegondo y el triunfo o empate de casi todos los equipos que vienen por debajo en la clasificación, el miedo ha vuelto a llegar. Y de nuevo el duelo en casa se convierte en importante para no empezar a estar con la soga al cuello, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria del equipo como visitante y teniendo en cuenta, como ya apuntábamos ayer, que la semana que viene se disputa el aplazado entre Gimnástica y Toledo, ambos rivales directos del cuadro de Carlos Terrazas en la pelea por la salvación de la categoría.

Siempre se marcan los 45 puntos como necesarios para salvarse, aunque a veces no se llega a esa puntuación. Sin embargo, el pasado curso se necesitaron 46 en el grupo I. Centrándose en los 45, el conjunto blanquiazul ha logrado 2/3 de los necesarios y aún necesita un 33% más, o sea, 15. Ganando los partidos de casa le bastaría.

De los doce choque que le restan por jugar, la tercera parte serán ante equipos que están por debajo en la tabla y que por tanto son rivales directos por la permanencia. El primero, el Pontevedra el 18 de marzo en Pasarón. Luego, el 25 en El Toralín, la Gimnástica. También de forma consecutiva serán los otros dos: 29 de abril en Cerceda ante un equipo que quizá por entonces esté descendido, y el 6 de mayo en casa ante el Toledo en un choque que, según vayan las cosas, podría ser determinante, pues corresponde a la penúltima jornada. También podría darse el caso de que uno de los dos, los dos o ninguno estuviesen ya salvados o ya descendidos a Tercera División.