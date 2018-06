Durmaz y la selección sueca responden a los insultos racistas

Tras la victoria de Alemania en el minuto 94 de partido, las redes sociales se ensañaron con el centrocampista sueco Jimmy Durmaz. El jugador del Toulouse provocó la falta que acabó en el gol de Toni Kroos y en su país no se lo perdonaron. En cuanto Alemania rompió el 1-1, su cuenta de Instagram se llenó de amenazas de muerte e insultos, muchos de ellos racistas.

El aluvión de mensajes vejatorios ha hecho que el futbolista de origen turco y la selección sueca salieran al paso con un contundente mensaje anti-racista. "Soy futbolista de alto nivel, ser criticado es algo con lo que tenemos que vivir, es parte de nuestro trabajo y tenemos que aceptar que cada día de la semana seremos criticados. Pero ser llamado negro sangriento, asesino suicida y que mi familia y mis hijos reciban amenazas de muerte, es totalmente inaceptable", declaró en en un mensaje directo a los medios suecos. Y añadió: "Soy sueco y estoy orgulloso de serlo y de estar aquí llevando esta camiseta y nuestra bandera". Su mensaje concluyó con una respuesta coral de todo el equipo: "Somos Suecia, jódete, racismo".

La derrota no fue su culpa

Los insultos a Durmaz tuvieron una respuesta inmediata por parte del resto de futbolistas suecos, que lo defendieron en la misma red social. "Es demasiado, me pone de muy mal humor, que la gente no tenga más respeto es molesto. Les habría dicho cuatro cosas si me los encuentro. No puede pasar, me irrita mucho y me pone muy triste", afirmó Emil Forsberg.

El central Pontus Jansson fue más allá y aseguró que los comentarios racistas "no tienen nada que ver con el fútbol" y que Durmaz "sabe que estamos todos con él, igual que la mayor parte de la sociedad sueca". El jugador del Leed United de Inglaterra, como todos sus compañeros, quiso recordar que la derrota ante Alemania no fue culpa de la falta cometida por Durmaz. Al respecto también habló Albin Edkal. "No hay ninguna sombra sobre Jimmy, no se puede decir nada malo de él. A la mierda con que la gente le eche la culpa a una persona. Se gana y se pierde como un equipo", afirmó.

Las Richt, máximo responsable de la selección sueca, se unió al mensaje y mostró su "desagrado" con lo ocurrido. Además, recordó que la falta "no es nada que él hiciera con intención"