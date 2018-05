Edu Sousa, en la lista de posibles

otero conde | ponferrada

La Deportiva tiene un portero de cara a la temporada que viene y ha de buscar otro. David Gómez tiene un año de contrato con la Deportiva tras llegar para ocupar el puesto de Héctor Chopo. Pero Mandaluniz, que empezó en la Ponferradina en el mes de enero para suplir a Dinu Moldován, sólo firmó hasta final de temporada. Y entre los futbolistas que el club se ha planteado renovar, no se encuentra el guardameta vasco.

Entre los porteros que gustan para cubrir el hueco que quedará en la Deportiva se encuentra Edu Sousa. El portero tudense de 26 años salió de la cantera del RC Deportivo para enrolarse en la del Pontevedra. Estuvo un año en el filial granate y ahora ya lleva cinco en el primer conjunto de la capital del Lérez, siempre titular: dos en Tercera División y las tres últimas en la división de bronce. Fue Luisito el que lo subió definitivamente al primer equipo. No ha bajado de 33 partidos disputados en los cinco últimos cursos.

La pasada campaña Edu Sousa fue pieza clave para la consecución de la clasificación del Pontevedra CF para la fase de ascenso a Segunda División A. Y en la presente posiblemente ha tenido mucha culpa de que la formación gallega no haya descendido a Tercera División. O sea, a pesar de la mala temporada del equipo pontevedrés, que se salvó del descenso en la última jornada, Edu Sousa fue de los mejores o el mejor del equipo y también uno de los más destacados del grupo I.

Brais Pereiro, portero del Rápido de Bouzas, es otro de los nombres que se barajan para la portería blanquiazul. Éste cumplió la pasada semana 27 años y ha pasado por las porterías de Coruxo, Rápido de Bouzas y Alondras. En el equipo ferrolano hizo un mal año y jugó algunos partidos en ausencia de Mackay. Sin embargo, en el equipo del barrio olívico lo jugó todo, completando la totalidad de los minutos del campeonato de Segunda División B.

Sea como fuere, el club habrá de buscar refuerzos para todas las demarcaciones y líneas del campo.