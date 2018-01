La eficacia de Pau Gasol no es suficiente para alargar la racha de los Spurs

Los Spurs de Pau Gasol no son lo que eran a principios de temporada. Están acusando con creces las ausencias de Kawhi Leonard, Rudy Gay y Manu Ginóbili y ya han encajado dos derrotas consecutivas. La última, esta madrugada (86-94) ante los Pacers de Indiana.

Con Victor Oladipo inspirado en ataque, los visitantes han sabido sacar provecho de su juego coral y han acabado imponiéndose ante unos Spurs liderados por Pau Gasol. La victoria ha permitido a los de Indiana romper la racha de dos derrotas consecutivas y mantenerse en el sexto lugar de la Conferencia Este.

Pero no solo eso, con el triunfo de esta madrugada, los Pacers también han acabado con otra racha: la 14 partidos consecutivos ganando como locales de los Spurs. Y es que, los tejanos, que son el mejor equipo de la NBA jugando como local, no perdían en el AT&T Center desde el pasado 10 de noviembre, cuando se enfrentaron a los Bucks de Milwaukee y cayeron derrotados por 87-94.

Heading into tonight’s game, the Spurs were on a 14-game winning streak at the AT&T Center.



Streak snapped. #PacersWin pic.twitter.com/OABF8dL9fO