«El ajedrez es útil para transmitir valores»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El Paraninfo Félix Gordón Ordás del Edificio El Albéitar de la Universidad de León (Avenida Facultad de Veterinaria nº25, León), acoge hoy a partir de las 20.00 horas una charla de Leontxo García sobre ‘El poder educativo del ajedrez’, con entrada libre hasta completar el aforo. Leontxo García se ha volcado, además de en la difusión del ajedrez en todos los ámbitos, también como herramienta educativa, tanto para niños, como para adultos al entender que su práctica regular mejora el envejecimiento del cerebro e incluso puede ser útil para prevenir el Alzheimer y otras demencias seniles.

—¿Cree que el ajedrez debería ser una asignatura dentro del ámbito escolar y se debería evaluar?

—Puede evaluarse, pero no me parece lo más importante. Tras consultarlo con más de 200 docentes de varios países durante los últimos meses, he llegado a la conclusión de que la mejor edad para introducirlo en horario lectivo es Infantil (2-5 años) aunque parezca extraño, dado que la inteligencia abstracta no empieza a formarse hasta los 6 años, salvo en superdotados. Pero las experiencias que conozco de primera mano demuestran que el ajedrez es sumamente útil para transmitir valores apropiados a los 2-5 años sin necesidad de que los niños sepan jugar al ajedrez completo, o lo hagan sólo con peones. Si introducimos el ajedrez como herramienta obligatoria en Infantil desaparece el problema de la sobrecarga del currículo, y también el del riesgo de rechazo por parte de algunos alumnos, que llegarían a Primaria alfabetizados en ajedrez en un 100%. Eso permitiría que cada centro obre después como mejor crea, eligiendo entre un abanico: ajedrez como asignatura independiente en horario lectivo o como actividad extraescolar, o como materia transversal, o interdisciplinar

—¿El ajedrez debería tener sitio dentro del ámbito escolar o extraescolar?

—En horario lectivo, sin duda alguna, para alfabetizar a los alumnos con el objetivo de desarrollar su inteligencia y transmitir valores. No veo nada malo en que también esté en extraescolar, donde el objetivo puede ser más formativo-deportivo, complementario del anterior. Aprovechar una herramienta transversal como el ajedrez, donde hay jugadores de todas las edades, todas las clases sociales, todas las culturas…

—¿Piensa que dentro del ámbito educativo puede ayudar a la formación e integración del alumnado?

—Sin duda alguna. Conocemos muchos casos de colegios en zonas conflictivas o marginales, con muchos alumnos difíciles, donde el ajedrez está dando muy buenos resultados, precisamente porque el ajedrez iguala a ricos y pobres, altos y bajos o guapos o feos. Nada de eso importa cuando se trata de medir la fuerza intelectual sobre un tablero, y cualquiera puede ganar a cualquiera.

—¿Recuerda alguna anécdota donde el ajedrez o conceptos de este deporte le hayan ayudado en la vida?

—Me ayuda todos los días en las decisiones que debo tomar en mi vida personal o profesional. Sobre en el razonamiento lógico, la autocrítica, la concentración y el análisis objetivo de la situación. No debo hacer lo que quiero, sino lo que me dicta la posición que veo en el tablero.