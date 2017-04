«El año que viene seguiré en la Deportiva sin duda»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La Deportiva contará con Yuri en su plantilla para la próxima a temporada, aunque el equipo no ascienda. Así de claro lo dejó ayer en «Las Tertulias de El Leñador» de EsRadio Bierzo: «El año que viene vestiré la camiseta de la Deportiva sin ninguna duda».

En el programa Bierzo EsDxT el delantero reflexionó sobre la actualidad de la SD Ponferradina, haciendo especial hincapié en las opciones que le quedan al equipo de alcanzar la cuarta plaza en las tres jornadas que quedan: «Es un momento complicado, pero creo que mientras hay vida... Podemos jugar el play off. Creo que el Pontevedra puede perder dos partidos por cómo está la Liga. Todos sufrimos. Da rabia no haber aprovechado sus fallos. Hay que ganar los tres partidos y esperar. Existen opciones. Quiero jugar el play off y vamos a luchar hasta el final. Contra el Lealtad pudimos ganar. Creo que tuvimos bastante mala suerte. Nos pasa de todo este año. El míster nos dijo el lunes que hay vida y que hay que seguir. Lo que pasó ya pasó. Eso sí, si al final no jugamos el play off, hay que ponerse las pilas para la próxima temporada».

Tras su paso por China, Yuri volvía a la Deportiva en el mercado invernal. Sobre el regreso, su vuelta y la temporada también reflexionaba ampliamente: «Hubiera tomado la misma decisión de volver, aunque supiera que no iban a ir bien las cosas. Voy a estar aquí hasta el final en lo bueno y en lo malo. Cuando vine, vi un vestuario un poco triste. Ahora creo que podemos dar mucho más, pero no valen lamentaciones. No me sentí presionado al llegar, sino querido y respetado. Sentí que tenía que devolver ese cariño en el campo. Está siendo una etapa distinta por cómo va la temporada. En la anterior tuvimos un descenso, pero al año siguiente en Segunda División B la historia fue distinta a la actual. El resultado contra la Cultural (1-3) hizo daño para el resto de la temporada; no se esperaba. En el fútbol pasa de todo. Fue inexplicable la derrota contra el Somozas. Era el momento de arrancar y no pasó».

El futbolista de Maceió se refirió al aspecto anímico que ha afectado al equipo de forma negativa y en el que posiblemente tuvo mucho que ver la referida derrota ante la Cultural: «Puede que la Deportiva se haya mostrado anímicamente frágil esta temporada. Yo he tratado de motivar desde mi llegada. Quizá hemos mirado mucho atrás. No se puede estar siempre lamentando lo sucedido y sí buscar soluciones».

Por último, Yuri habló de la hinchada: «Si el equipo no va bien, la gente no está contenta, pero aquí aun así nos apoya. Espero que esté con nosotros en estos tres partidos».

Yuri estuvo acompañado en la tertulia-coloquio por Marcos Tyronne, máximo goleador de la historia deportivista (Yuri es el segundo contando todas las competiciones), y por José Eulate (está en el top-6).