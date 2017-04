«El Aros tiene ambición y talento para luchar fuerte por el ascenso»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Ha sido protagonista como entrenadora de los éxitos más relevantes del Aros Patatas Hijolusa. El jueves, tras una sobresaliente fase regular que ha llevado al club leonés no sólo a ganarse una plaza para la fase de ascenso a Liga Femenina sino a finalizar como el de mejor bagaje, iniciará junto a sus jugadoras y arropada por la afición leonesa, el asalto a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Será la tercera ocasión, y Moses espera que la definitiva.

—Después de una gran temporada, ¿cómo afrontas este tercera oportunidad de dar el salto a la máxima categoría?

—Si te he de ser sincera, con mucha tranquilidad. A pesar de mi manera de ser tengo claro que este es un premio al gran trabajo que hemos hecho en la temporada regular y que ahora hay que disfrutarlo. Eso sí, teniendo en cuenta que vamos a luchar por lo máximo. Y eso es el ascenso.

—Tercera fase de ascenso a la Liga Femenina para el Aros, ¿será la definitiva?

—Eso espero, aunque hay que ser conscientes que va a resultar complicado. El Aros, por plantilla, podría situarlo en el quinto o sexto peldaño de todos los presentes y sólo van a lograr el objetivo de subir dos. Eso sí, ya hemos demostrado en la fase regular de lo que somos capaces logrando el campeonato y además siendo el equipo con menos derrotas. Eso es por algo.

—Contar con una plantilla tan joven puede ser un arma de doble filo, para lo bueno y para lo malo.

—Yo espero que sea para lo bueno. En el apartado positivo el contar con un equipo con mucha juventud nos da mucha frescura y desparpajo. Además hay que remarcar que en esta plantilla tenemos tres jugadoras que ya saben jugar con la selección en las categorías inferiores. Por lo que supone el negativo tal vez nos pueda pesar jugar en casa y tener la responsabilidad de hacerlo bien. Puede provocarnos nervios pero no creo que eso suceda.

—El hecho de haberse clasificado con bastantes jornadas de antelación, ¿ha sido positivo?

—Sí y no. En el caso del no porque nos ha dado tiempo a pensar en lo que habíamos hecho y tal vez eso nos ha podido presionar. Por el sí tengo que decir que ha posibilitado evitar llegar al tramo final con una carga de minutos en las jugadoras. Y también preparar cosas nuevas para afrontar el playoff con mayores posibilidades y alternativas.

—Muchos dicen que en un playoff tan corto empezar ganando es vital, ¿consideras que es así?

—Sin duda. Empezar ganando siempre ayuda. Por eso nuestro cometido será ganar el jueves al Joventut Les Corts. No va a resultar fácil a pesar de que el rival llegue como uno de los últimos que se ha clasificado. Por eso ahora mismo nuestra mente está centrada en el jueves y en este partido. Hay que ganarlo sea como sea. Luego ya habrá que pensar en los otros dos rivales como el Alcobendas y estudiantes, los dos muy buenos equipos.

—¿Ve a algún equipo como el máximo candidato?

—Todos tienen sus posibilidades, y nosotras por supuesto. Pero por potencial y presupuesto creo que el rival a batir será el Ciudad de los Adelantados.

—Jugar en casa y ante tu afición debe conllevar un plus a la hora de afrontar el playoff.

—Para nosotros es muy importantes. Pero en muchos sentidos. Aunque el baloncesto femenino no es un deporte que mueva masas creo que el apoyo que vamos a tener es importante. También ayudará a que la gente venga a conocer cómo jugamos y a disfrutar. Hay que enganchar a la afición y nada mejor que hacerlo disputando una fase de ascenso en la que el objetivo es importante.

—De las tres plantilla que ha dirigido en fases de ascenso, ¿cual es la mejor o consideras que la más compensada?

—Creo que la mejor era la que disputó el playoff en Lugo. La lástima es que nuestra mejor jugadora, Sinclair, se lesionó en la penúltima jornada de Liga y ahí nuestro potencial bajó muchos enteros. La de Cáceres realmente fuimos por una carambola con un equipo ajustado pero que dio todo lo que podía. La actual es puro talento y ambición. Por eso confío en que vamos a hacer grandes cosas y a luchar fuerte por el ascenso.

—Muchas veces se olvida a la cantera para priorizar en fichajes con los que intentar llegar lo más arriba posible. Parece que ese no es el caso del Aros.

—Subamos o no, hayamos llegado a esta situación o en su caso si no lo hubiéramos hecho, nuestra seña de identidad es y será la cantera, la formación de jugadoras jóvenes y en especial de las leonesas. Prueba de ello es que no tenemos americana y hemos llegado a una situación positiva.

—Alguna vez has dicho que esta plantilla con tanto talento y juventud necesitaba de un refuerzo para dar un salto hacia adelante, ¿lo hecha en falta?

—A mí me hubiera gustado fichar una jugadora más pero no ha sido posible. El factor económico ha sido determinante. Porque había jugadoras que nos interesaban pero se nos escapaba del presupuesto y luego otras que se nos ofrecieron pero que no nos iban a proporcionar un salto de calidad. Para fichar y gastar dinero sin mejorar lo que teníamos no íbamos a volvernos locos. Por eso al final decidimos continuar con esta plantilla que ha hecho una campaña excepcional.

—¿Te ves en la Liga Femenina?

—Si no pensara en ello te mentiría. Creo que tenemos, como los otros siete equipos que jugarán el playoff, posibilidades de ascender. No va a ser fácil pero este Aros es capaz de hacer cosas muy importantes. Ojalá que ese sueño que venimos persiguiendo esta temporada se haga realidad.

—En cuanto a las señas de identidad del Aros Hijolusa en el aspecto deportivo, se puede decir que sois un equipo especial y también atractivo de ver.

—La juventud marca mucho. A nosotras nos gusta un juego vibrante y de ataque, a veces dejando a un lado los sistemas. Somos una plantilla que prioriza lo colectivo y por eso cuando una jugadora no tiene su día siempre está otra compañera que puede hacer su rol a la perfección.

—El domingo 23 puede ser un día muy especial.

—Para nosotras la meta a una temporada muy buena.