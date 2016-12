«El Barça me queda muy lejos»

o. m. m. | madrid

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, aseguró ayer que «al Barcelona le unen muchas cosas, pero ahora» le «queda muy lejano» porque está «en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que son sus sueños como entrenador».

«Al Barça me unen muchas cosas, pero ahora me queda muy lejano. He estado tres etapas en el Barça, como jugador, ayudante de Rijkaard y entrenador del filial. Ahora estoy en la Real, he llegado a la elite, que era lo que quería, y estoy encantado. Entiendo que desde fuera se pueda pensar en cuál es mi inquietud, pero no puedo pensar en algo que no sea la Real y queremos seguir juntos», añadió.

Sacristán insistió en que en San Sebastián ha «encontrado unas condiciones a nivel de filosofía de club y de comprensión con la directiva» que le permite llevar a cabo todas sus ideas como entrenador y «aspirar a cosas importantes».

«Nunca puedo decir esto no lo haré, pero quiero vivir el momento y seguir ilusionado con algo que estamos creando y queremos seguir juntos. Estoy en el sitio ideal para llevar a cabo todo lo que son mis sueños como entrenador. ¿Por qué empezar a pensar en la posibilidad de cambiar algo que está siendo un proyecto bonito?, concluyó.

Opinó también que el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, «tiene un mérito enorme», pero hay que «tener presente a Rafa Benítez», que fue quien le precedió en el cargo.

«Es difícil opinar sin saber el trabajo que hace un entrenador. Zidane está claro que algo muy bueno está haciendo en la línea de su gestión de vestuario. Me he enfrentado dos veces y es un equipo consistente. Tiene una solidez defensiva importante, con compromiso por parte de todos los jugadores y con resultados», añadió.

El entrenador de la Real Sociedad también quiso destacar el trabajo del predecesor de Zidane en el Real Madrid, Rafa Benítez, ahora técnico del Newcastle inglés.

«No nos olvidemos de Benítez. Es un entrenador que ha demostrado en su carrera que ha trabajado aspectos tácticos muy bien y no diría que este Madrid no tiene cosas de un trabajo en el que ha participado Benítez, que por lo que sea salió así del Madrid», añadió.

Recordó además que Johan Cruyff fue el entrenador que «dio sentido» a su «carrera deportiva» al aplicar «una idea de juego en la que se encontraba superidentificado» y que «supuso una revolución en el fútbol»

«En mi época había jugadores con perfil más físico. Me enteré de que me estaba siguiendo y la sorpresa fue cuando llegué allí, a un sistema con tres defensores, cuatro centrocampistas en rombo y tres delanteros. Cuando vi los cuatro por dentro dije tengo cuatro posibilidades de jugar. Él le daba importancia al jugador técnico, encontrar al compañero libre y encontrar líneas de pase», explicó.

Eusebio destacó que el fallecido Johan Cruyff «aplicó una idea de juego que supuso una revolución en el fútbol». «La evolución del fútbol español y creo que del fútbol mundial ha ido por ese camino y ha permitido la aparición de jugadores de ese perfil».