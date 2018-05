«El deporte no debe medirse por el género y sí por el talento»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Lidia Valentín se ha convertido en la referente del deporte femenino español en el ámbito internacional. Su nombre está asociado al del éxito. Campeona del mundo, Europa y los Juegos, sin contar su dominio absoluto en el ámbito nacional, ayer su voz de escuchó con claridad y clarividencia en el estreno de la segunda edición del Foro Internacional del Deporte Abanca ‘Ciudad de León’. Su palabra cualificada desgranó sus sensaciones, vivencias y también experiencia. Las de una campeona. Primero lo hizo en la sede de Abanca y posteriormente en el Teatro San Francisco ante un aforo que la recibió entre aplausos.

—El deporte femenino español se ha convertido en el abanderado de los éxitos, ¿crees que se está valorando como merece?

—Las cosas han cambiado de unos años a esta parte, pero tienen que seguir haciéndolo porque todavía falta mucho por recorrer. No es comprensible que un éxito tenga más repercusión si lo consigue un hombre que una mujer. El deporte debe medirse por el talento y no por el género. Espero que con el paso de los años y con los logros que estamos consiguiendo las mujeres esta situación en un futuro no se dé.

—Sin duda alguna los éxitos como los tuyos y el de otras deportistas parece que están llevando a un panorama mejor. También a la hora de conseguir patrocinadores.

—Lo que sí está claro es que por ser mujeres parece que tengamos que demostrar más. No quiero decir con eso que mi queja vaya por criticar lo que los deportistas masculinos están logrando, que es mucho. Los éxitos que estamos logrado en estos años están ayudando bastante. Primero para que el deporte femenino tenga un mayor reconocimiento y también para que los patrocinadores puedan fijarse en nosotras.

—¿Consideras injusto que en buena parte de los deportes la remuneración, ayudas y reconocimientos no sean paritarios o similares entre un género y otro?

—Bastante. Espero que todo esto vaya cambiando. Lo está haciendo pero aún es muy poco. No entiendo que a nivel de repercusión una medalla del mismo color tenga más relevancia si la logra un hombre que una mujer. Y en estos años estamos demostrando que somos capaces de lograr muchos éxitos, en cualquier deporte y campeonato. Y eso hay que valorarlo.

—En una jornada en la que la mujer es la gran protagonista, ¿que te parece que tú seas una de las protagonistas? Y además en tu tierra, León.

—Para mí poder participar en este tipo de acontecimientos que se realizan en mi tierra es algo que me llena de orgullo. Soy de León y me gusta representar a esta provincia allá donde compito. Y el hecho de poder participar en este Foro Internacional del Deporte de León y contar parte de mi trayectoria y como he logrado llegar a donde estoy es algo que me reconforta mucho. Además, viendo como han organizado esta iniciativa, con tanto cariño y entrega, no podía decir que no cuando me llamaron.