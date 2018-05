«El deporte en sí no vale de nada»

pablo rioja | león

«El deporte no es para divertirse ni para hacer negocio, está sobre todo para formar». Así de contundente se mostró ayer el exjugador de baloncesto Juan Antonio Corbalán, uno de los participantes en la segunda jornada del Segundo Foro Internacional del Deporte Obra Social Abanca Ciudad de León. Corbalán fue especialmente crítico con la gente que entiende el deporte «como un puro negocio», algo que dijo no interesarle nada. «El deporte como negocio, como corrupción, como dopaje, que busque la maldad y no los valores, no me interesa y lo perseguiré como se persigue a los maleantes», recalcó.

Por ello pidió la implicación de las familias, «obligadas a transmitir a los hijos que el deporte no está solo para divertirse, sino también para formarse y que han de entender que la vida es un continuo trabajo y el deporte es algo que se comparte».

Sobre el deporte a nivel profesional, al que él mismo perteneció, insiste en que tan sólo es la punta del iceberg pero que «lo realmente importante está bajo el agua». Durante su intervención ante los medios, el que fuera jugador del Real Madrid quiso destacar que el deporte debe ser —sobre todo— un elemento educativo entre niños y jóvenes. «Hablamos de algo que conviene compartir porque todas las cosas relacionadas con el deporte que no se puedan compartir no son buenas».

El también médico valoró como muy positivo «lo bien que se han hecho las cosas en el deporte español» en los últimos años. «Hay que recordar que antes de la transición estábamos aislados y lejos de las grandes potencias deportivas y ahora somos un referente a nivel mundial, pero no podemos morir de éxito». Para el campeón de Europa no todo está hecho. «El inicio del gran desarrollo del deporte español comenzó sobre todo en 1992 con los Juegos Olímpicos de Barcelona y los planes de ayuda a los deportistas que surgieron a raíz de ahí. No vale estancarse porque mañana todas las cosas serán más difíciles y complejas que hoy».

El éxito no es importante

Corbalán es consciente de que el deporte de élite viene acompañado muchas veces por un éxito que «tan sólo supone una parte mínima del nicho de desarrollo que ha de buscar cada país para no estancarse», pero que «el verdadero reto está en la base, en los jóvenes».

Antes de finalizar, Juan Antonio Corbalán reflexionó sobre lo que realmente debe importar del deporte al margen de cuidar a las nuevas generaciones. «Por desgracia somos víctimas de que hay que lograr resultados, pero lo que pocos dicen es que el deporte es un trayecto larguísimo para una oportunidad mínima». Y lo hizo haciendo referencia a que por el camino se quedan la gran mayoría de deportistas que aspiran a llegar a la élite. «El deporte en sí no vale para nada, el premio está en el trayecto», finalizó. La tercera y última jornada del FID se celebra hoy centrada en el equipo de baloncesto Elosúa León, surgido a comienzos de los años 80 y que acabó desapareciendo por problemas económicos en 2012.