«El derbi es un partido distinto, tiene un plus»

Á. ESTÉBANEZ / Á. FRAGUAS | PONFERRADA / LEÓN

Jorge García se estrena en el derbi leonés con visos de ser titular en la Deportiva este domingo. El centrocampista cántabro está recuperando su mejor versión tras una mala campaña el año pasado y Bolo está recompensando su esfuerzo con confianza. «Estoy dispuesto a todo lo que el entrenador me pida», recordaba ayer Jorge, «trabajo para estar siempre en el campo, pero luego es él quien decide».

A pesar de no haber vivido nunca un Ponferradina-Cultural desde dentro, el jugador santanderino sabe que este partido «está marcado en el calendario desde principios de temporada. Al final son tres puntos como cualquier otro, y trabajamos como cualquier otra semana, pero la ilusión que nos hace jugarlo y la que nos transmite la gente por la calle es tremenda».

En cuanto a las posibilidades de uno y otro equipo cuando el balón eche a rodar el domingo sobre el césped de El Toralín, Jorge García apunta que «somos dos buenos equipos que luchamos por el mismo objetivo y en los pequeños detalles estará la diferencia. En esta categoría todos los partidos son así, y cuando se enfrentan dos equipos de gran nivel, todavía más». Esta lección la trae bien aprendida la Ponferradina, que viene de perder su primer partido la semana pasada en el último minuto: «Hay que analizar todo, también el partido que hicimos. Yo creo que merecimos sacar algo de allí. El partido en general fue bastante bueno y la derrota no nos debe afectar, todo lo contrario. Ya tenemos ganas de partido y de empezar a sumar de nuevo. Cuando pierdes, es duro en el momento, pero cuanto antes te repongas, mejor».

Por último, Jorge espera que Yuri pueda estar el domingo en el campo: «Sería fantástico, pero no sabemos qué va a pasar».

El capitán de la Cultural, Antonio Martínez, señala con respecto al clásico leonés por excelencia: «Es un partido especial. Lo vivimos con mucha ilusión. Ellos son los líderes, pero nosotros vamos con toda la ambición, en busca de los puntos y de una alegría a toda nuestra afición»

A continuación, se refiere a la afición culturalista: «Lo que nos transmite la gente es que este partido es importante y distinto. Siempre son choques que tienen un plus para la afición. Nos debemos a ellos, así que lo afrontamos como algo especial».

«Somos nosotros los que tenemos que demostrar todo a la gente. Tenemos la responsabilidad de intentar convencer y de provocar que se sientan orgullosos del equipo», indica Antonio Martínez

«Estamos dando todo. No hay que personalizar en nadie, estamos trabajando al máximo para conseguir nuestros objetivos. Me duele que la gente no disfrute como siempre. El domingo no hicimos un buen partido, aunque ellos eran un gran bloque. Creo que el equipo estuvo serio, estuvo bien. No es fácil ganar en esta categoría, y menos si encajas tan pronto. Estamos viendo que a todo el mundo le cuesta ganar a cualquier rival», manifiesta.

«Ya hemos visto cosas de la Ponferradina. Están haciendo las cosas bien, pero no tenemos ningún miedo. Somos la Cultural, la situación está más en nosotros. Para mí, somos el mejor equipo, y si trabajamos al máximo, no importa lo que hagan ellos», asegura el capitán culturalista.

«Vamos a salir a ganar, a ser los mejores. Lo más importante son los tres puntos, vamos a dejarnos la vida. Tenemos que demostrar nuestro potencial, vamos a ir con todo. Sabemos que esto es una carrera de fondo, pero queremos ganar el domingo, expresa.

«El vestuario es una familia. Esto me crea la confianza de saber que vamos a estar dónde queremos a final de año. Siempre que la gente nos acompaña, es una responsabilidad para todos. Lo afrontamos como grupo y defenderemos a la Cultural siempre», expone.

«Me refuerza el hecho de que la gente nos acompañe a Ponferrada. No es una presión, es un aliciente. Que la gente se mueva así, es un placer para cualquier jugador», indica Antonio.

«Somos un equipo difícil de ganar, las sensaciones son mejores cada día. Sabemos que esta etapa tuvo un punto importante en Ponferrada hace dos años. Queremos repetirlo de nuevo. Tenemos jugadores importantes para ello», concluye Antonio Martínez.