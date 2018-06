«El descenso ha disgustado a Aspire, quieren construir un gran proyecto»

PABLO RIOJA | LEÓN

«Jugadores con hambre que quieran subir al equipo». Así resume la Cultural que viene Felipe Llamazares. Un equipo que tratará de regresar «cuanto antes» al fútbol profesional y en el que espera se queden una buena parte de los jugadores de la plantilla actual.

Retener a entre ocho y diez jugadores

«Como ha declarado Sergio Marcos, ojalá se mantengan la mayor parte de los actuales integrantes de la plantilla porque así volveremos antes a Segunda División. Creo que se van a quedar entre ocho y diez jugadores y también estamos en conversaciones con varios futbolistas de Segunda B. Pero hay una cosa clara, los que se mantengan y los fichajes se tienen que implicar al máximo en el proyecto».

No es seguro que continúe Jorge Palatsí

«Personalmente me encantaría que Jorge Palatsí siguiese en la Cultural la próxima temporada y hay muchas posibilidades de que así sea. Es uno de los jugadores que más se han implicado con el proyecto. Ahora bien, entendería que acabe en un club de Segunda. Y lo mismo ocurre con Bastos. En los próximos días, la semana que viene como muy tarde, se concretará el futuro de ambos. No les renovamos durante la temporada como a otros porque, cuando se iba a hacer, el equipo entró en puestos de descenso y preferimos esperar».

La plantilla actual era para haberse quedado en Segunda

El director general considera que la plantilla que confeccionaron en el regreso de la Cultural a Segunda estaba diseñada para «permanecer en la categoría» sin tanto sufrimiento. «Los resultados de la primera mitad de Liga fueron muy buenos y las expectativas de los aficionados subieron considerablemente. Pero esto es muy largo. Claro que se han cometido errores pero al final es deporte y lo cierto fue que no nos mantuvimos por un gol, sólo un gol».

Disgustado con la Real Sociedad

El equipo vasco filtró que Rubén de la Barrera sería el segundo de Garitano justo la semana en la que la Cultural se jugaba el todo o nada frente al Numancia. «No me gustó que la Real Sociedad lo filtrara, deberían haber respetado los tiempos».

Nadie se planteó echar a De la Barrera

Pese a los malos resultados que acompañaron al equipo la pasada temporada, Llamazares insiste en que «en ningún momento» se plantearon destituir al ya exentrenador. «Teníamos claro que pasase lo que pasase Rubén de la Barrera acabaría la Liga en la Cultural. Tomar decisiones es difícil, está claro que te puedes equivocar, pero no nos planteamos echarle».

¿Se plantea dimitir?

«No me planteo la dimisión por tres causas principales. La primera es que Aspire me ha mostrado su apoyo, sé que confían en mí. Luego está lo que opina la afición, que en su gran mayoría me ha transmitido su deseo de que continúe en el club. Y la tercera razón, quizá la más importante, es que yo mantengo la ilusión por este proyecto. No he pensado en irme, siento que puedo mejorar en mi trabajo».

Confianza máxima en el nuevo entrenador

«A Víctor Cea le llevamos siguiendo desde hace más de un año. Es una apuesta de futuro, está sobradamente preparado y tiene ilusión por crecer como técnico. Meditamos varias opciones pero la de Víctor nos pareció la mejor. Creo que está listo para aguantar la presión, sabe que este club es grande».

El descontento de Aspire

En la reciente reunión en Doha de Llamazares con los máximos dirigentes de Aspire «hicimos autocrítica y luego miramos hacia adelante. Hay que ser positivos. Pero está claro que el descenso les ha disgustado, como a todos. Aspire ha venido a la Cultural para construir un gran proyecto de formación de jugadores y el estar en Segunda B no va a tirar por tierra sus planes».

Una afición ejemplar

«La afición se ha divertido con el juego de la Cultural. Son un ejemplo de comportamiento y creo que todos han entendido que esto es un juego. Hay enfado por el descenso pero no porque hayamos cometido grandes errores. Sí es cierto que el equipo no funcionó bien fuera de casa. Ante el Numancia muchos jugadores admitieron que no fueron capaces de reaccionar. A veces la responsabilidad atenaza».

Un gesto con los socios

«Es el momento de analizar bien las cosas y tomar decisiones que favorezcan a la masa social, el año pasado no se hicieron las cosas bien del todo. Debemos hacer números porque la plantilla de la próxima temporada va a ser muy cara y no tendremos los mismos ingresos que en Segunda, pero queremos bajar los precios».

Rompen el convenio con el Astorga

El ascenso del filial a Tercera División provoca que «el convenio de colaboración con el Astorga —que era por un año— esté roto».

La cantera no se toca

«No hemos tirado el dinero que se destinó a la cantera a la basura, han fallado los resultados, pero a veces se cumple y otras veces no, es deporte y eso Aspire lo entiende. De cara al próximo año va a haber jugadores del filial que puedan llegar al primer equipo. El descenso repercute a todas las categorías, pero no vamos a restarle recursos a la cantera. El proyecto no se toca».