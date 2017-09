«El empate es inmerecido»

sergio c. anuncibay | león

Víctor Díaz lamentó en zona mixta que la Cultural no fuera capaz de llevarse los tres puntos ante el Almería después de tener controlado el encuentro durante prácticamente los noventa minutos, en los que el rival apenas inquietó la portería defendida por Jorge Palatsí.

«El empate ha sido inmerecido», subrayó el futbolista leonés, quien reconoció que el de ayer ha sido uno de los mejores encuentros que ha completado el equipo, aunque opinó que no dista mucho del resto de compromisos que han disputado en el Reino, en los que siempre llevaron el peso del duelo.

«Siempre mantenemos una línea parecida, excepto el otro día en Vallecas que estuvimos algo espesos», analizó el lateral izquierdo del conjunto leonés, que valoró el trabajo defensivo de todos los compañeros para dejar por primera vez la portería a cero. Hasta ayer, el equipo leonés, muy fino en ataque, no había sido capaz de blindarse atrás. «Es muy importante no encajar gol porque eso nos da seguridad para al menos conseguir un punto, aunque merecimos más», insistió Viti, que tampoco quiso detenerse demasiado en el ‘otro fútbol’ que practicó el Almería, sobre todo en los minutos finales, en los que casi no hubo continuidad. «Hemos visto una Cultural con muchas ganas. Nos tenemos que quedar con eso y pensar ya en el siguiente partido». Visitan al Reus el próximo sábado, antes de recibir en casa al Sporting de Gijón.

También abundó sobre la idea de juego y aseguró que esta no se ve afectada ni por un cambio de sistema ni por las modificaciones en el once. De hecho, Rubén de la Barrera prescindió ayer de Rodri Ríos, que no saltó al campo hasta el último tramo del encuentro. Renunció a una referencia clara en punta y apostó por la movilidad en ataque de dos hombres acostumbrados a vivir sobre la línea de banda. Guarrotxena y Julen Colinas.

«La idea de juego es siempre muy parecida, con dos o tres diferencias en distintos partidos dependiendo del rival. El míster decidió que saliéramos así y nos explicó antes lo que quería que hiciéramos en el campo. Creo que supimos traducirlo bien», manifestó el futbolista del conjunto leonés, que vio a la Cultural mucho mejor que el Almería, a pesar de ese reparto de puntos que en un primer momento no satisfizo a los jugadores de la escuadra blanca. No obstante, el Reino continúa como un feudo inexpugnable en Liga.