«El equipo quiere crecer»

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva pone fin hoy a una semana de entrenamientos marcada por la victoria de la primera jornada ante el Burgos, que el técnico blanquiazul, Jon Pérez Bolo, reconoce que ha dado la tranquilidad necesaria al equipo de cara a preparar el partido de mañana ante el Salamanca CF en el Helmántico.

El preparador vasco afirmó en su rueda de prensa de ayer que «hubo momentos en los que no hicimos lo que queríamos, pero esos errores se corrigen mejor desde la victoria y la tranquilidad que da tener los primeros tres puntos. Hay mucho margen de mejora todavía, pero estoy contento con las ganas que pone el equipo, que quiere crecer».

Ese crecimiento lo demostró incluso durante los noventa minutos del partido ante el Burgos, y vino marcado por los cambios. Bolo insiste en que los jugadores del banquillo tienen que entrar «al doscientos por ciento para desatascar los partidos, van a ser fundamentales». El entrenador no quiso adelantar el equipo que presentará mañana en el Helmántico, aunque sí aseguró que tiene «el once claro, si no pasa nada mañana (por hoy)».

Lo que sí es seguro es que en la convocatoria volverá a causar baja Luisma Villa, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla. El centrocampista evoluciona favorablemente y Bolo anunció que «la semana que viene se incorporará al trabajo del grupo, aunque a menor ritmo que sus compañeros». Además, confirmó que Gianfranco se perdió un entrenamiento esta semana por precaución pero no tendrá problemas para jugar y que Bolaños todavía no entrará en la lista para Salamanca.

Sin fichajes

En otro orden de cosas, ayer se cerró el plazo de fichajes en Segunda División B sin novedades por parte de la Deportiva, que en cualquier caso seguirá trabajando para intentar la incorporación de algún jugador que se haya quedado sin equipo al finalizar el mercado.

La dirección deportiva del club había apretado en las últimas horas para hacerse con los servicios de un jugador sub-23 de perfil ofensivo, pero finalmente no se cerró el acuerdo, aunque cabe la posibilidad de que se firme a algún futbolista en paro en los próximos días.