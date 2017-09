«El equipo tuvo solvencia, solidez y fiabilidad»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, se mostraba satisfecho por el trabajo desarrollado por sus jugadores ante el equipo andaluz, «aunque merecimos la victoria siempre es importante sumar todas las semanas. Creo que si un empate tiene valor es en Segunda División. A pesar de no haber podido ganar hicimos méritos más que suficientes para ello, y el empate nos permite seguir sumando, seguir avanzando y con una particularidad, creo que ha sido el partido, organizativamente hablando, que la forma de atacar no condicionó la de defender. El Almería no pudo correr, no pudo contraatacar, no tuvo opciones para hacernos gol y ese crecimiento ha sido importante para ver el rendimiento y el partido que hizo el equipo. Fútbol y futbolistas tienen y eso habla a las claras del mérito que han tenido los chicos, no sólo a nivel conceptual si no en cuanto al esfuerzo, a la solidaridad y al sacrificio. Hemos merecido muchísimo más pero esto tiene que verse continuado en el tiempo y lo de hoy es el paradigma de lo que pretendemos de aquí al final de temporada. Cuando no puedas ganar se evita el perder».

Sobre la actuación del colegiado vasco el técnico culturalista no quiso hacer ningún comentario, «no voy a comentar absolutamente nada en lo que tenga que ver con los árbitros, como ya dije en su día. Una vez te beneficiarán, otro te perjudicarán y ya está. A partir de ahí veremos las acciones y que las comentéis vosotros. A mi me preocupaba hoy que el equipo tuviera solidez, solvencia, fiabilidad y eso se ha tenido. No se ha jugado media hora en la segunda parte, esa es la realidad».

Sobre la actuación de Emi Buendía dijo: «Llevamos viéndolo hace tiempo, lo que pasa es que hoy hizo un gran partido y creo que lo más destacado de él es que este tipo de jugadores no pueden vivir de rentas, de una acción concreta y él es el ejemplo contrario porque tiene mucha capacidad y talento y todo eso lo pone al servicio del equipo».