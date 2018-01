«El futuro está en la pesca sin muerte»

Lleva la pesca en las venas, una pasión que heredó de su padre y que a lo largo de los años ha convertido en una compañera de viaje, de hacer amigos, disfrutar de la vida e incluso llevarla a televisión a través de diferentes programas, el último Río Salvaje que emite Be Mad y Cuatro.

—La pasión por la pesca, ¿nace o se hace?

—En mi caso tiene mucho que ver mi padre. Es un apasionado de ella y yo desde muy pequeño he podido disfrutar junto a su compañía de ella. También mis hermanos. Para mí que me gusta el deporte y la aventura es algo que desde que empecé a coger la caña me ha servido para tantas cosas, desde conocer amigos, disfrutar de la vida, viajar...

—Lago, mar, río... ¿Donde disfruta más?

—En todos los sitios pero si he de elegir uno en el río. En León hay muy buenos y es todo un placer poder pescar en ellos. Pero también e otros muchos a los que he podido llevar la caña. Y entre las modalidades con la pesca a mosca.

—¿Pesca con muerte o sin muerte?

—Sin duda sin muerte. Es el futuro de la pesca. No es que esté en contra de la pesca con muerte siempre que esté regulada y existan unos cupos que salvaguarden el ecosistema de los ríos. Pero en mi caso la pesca sin muerte es el único camino. Estoy a punto de cumplir 50 años y llevo más de 25 practicando exclusivamente la sin muerte. Para mí no existe otra. Además, la recomiendo. Gracias a ella la pesca ha mejorado y también los ríos.

—Un escenario en el que lleva tiempo pescando pero que en el último año ha intensificado en cuanto a presencia es el lago. ¿Cambia mucho de otros?

—Gracias a mi amigo y todo un campeón como Pablo Castro Pinos estoy disfrutando y aprendiendo este último año bastante con la pesca en lago. Es muy diferente a la del río. A nivel de técnica, de caña, anzuelos... Pero también muy atractiva y divertida. En su momento nació como una forma de que los pescadores pudieran dar rienda suelta a su afición en invierno, cuando la temporada de los ríos había acabado. Y ahora es ya una parte importante con miles y miles de pescadores practicándola. Para mí es una forma más y además muy reconfortante, de pesca.

—Hablaba antes de que la pesca le ha aportado muchas cosas, entre ellas, amigos.

—Sin duda. Y uno de ellos es Pablo Castro Pinos, todo un campeón del que he aprendido y estoy aprendiendo mucho. Es orgullo poder disfrutar a tu lado de gente como él, de aprender a su lado y de disfrutar con la caña de muchos y muy buenos momentos.

—Además la pasión por la pesca, entre otras, teniendo en cuenta que con su hermano Jesús ha subido montañas, recorrido escenarios casi imposibles y viviendo muchas aventuras, le ha servido también para convertirla en una faceta divulgativa a través de la televisión con programas como Jara y Sedal, Caza y Pesca De Pesca con Kike Calleja y en la actualidad en Be Mad y Cuatro, Río Salvaje.

—La pesca hay que vivirla pero también darla a conocer. Para una persona que nace en una familia o un entorno de pescadores es algo que se vive desde pequeño como ha sido mi caso. Pero para otras personas no. Por eso son buenos programas de divulgación para que conozcan este mundo, que puedan disfrutar de él e incluso ir adentrándose. Además en programas como Río Salvaje también afrontamos otros apartados, en gran medida mostrando la naturaleza como es e intentando que la gente pueda disfrutarla. En Río Salvaje la pesca ocupa un papel destacado pero no el único. Y eso creo que repercute en el contenido y nos hace atractivos para el espectador.

—Ha pescado en muchos escenarios, pero ¿tiene alguno en mente al que le gustaría ir?

—En mi cabeza aparecen muchos, pensando también en el programa. Pero sin duda en uno de los que me gustaría tirar la caña es en el Amazonas.

—Para pescar, ¿hace falta algo especial?

—Que te guste la naturaleza. Y algo de paciencia. Disfrutar del entorno es esencial.

—¿Aporta tanto?

—Sin duda. A mí muchas cosas. Pasión, disfrutar de momentos con mis padres y hermanos, con amigos. También a nivel profesional. En suma, mucha vida.