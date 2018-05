«El idioma es un muro para mí en la Cultural»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El futbolista japonés Yosuke Ideguchi (Fukuoka, 1996), en las filas de la Cultural, no acaba de coger el concepto para ser uno de los utilizados por el técnico culturalista Rubén de la Barrera. Es uno de los jugadores cedidos por el Leeds United en el fútbol europeo. El jugador japonés, después de su fichaje en el mercado de invierno por los whites, se encuentra cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa. La aventura del jugador de 21 años no está gozando de los minutos que el propio futbolista y el Leeds esperaban y, según ha anunciado el seleccionador de Japón, Akira Nishino (sustituyó al frente del combinado nipón al destituido hace menos de un mes Vahid Halilhodzic), su presencia en la lista definitiva para el Mundial de Rusia 2018 está en peligro, según argumenta Leeds United España @LUFCesp.

Yosuke Ideguchi no está atravesando un gran momento en la Cultural. Ideguchi, en una entrevista al medio japonés Weekly Playboy, donde ha dejado muy clara su falta de adaptación al fútbol español y ha repasado su decisión de abandonar Japón para jugar en el extranjero: «Mi objetivo no es sólo estar en el Mundial de Rusia, y también es jugar fuera de Japón hasta que me retire. Cuando empecé a jugar al fútbol de manera profesional estaba contento de jugar en la J League pero después me atraía viajar al extranjero».

El internacional por Japón no está contando con muchos minutos en la Cultural a las órdenes de De la Barrera. Ha disputado 107 minutos repartidos en cinco partidos y se ha quedado fuera en varias convocatorias. Su experiencia futbolística en León no está siendo fácil debido al idioma, como así declara Ideguchi: «Hay muchos jugadores que sólo hablan español y para mí es como un muro para entenderme con ellos y es estresante. Sin embargo, es importante mostrar tu juego en el entrenamiento y no siento que estoy peor que otros jugadores de la misma posición. Así que sólo tengo que prepararme para estar al 100% cada vez que juegue un partido. Tengo que jugar sin miedo».

Tras concluir esta temporada, el futbolista japonés Yosuke Ideguchi volverá a las filas del Leeds United para iniciar la pretemporada con el conjunto white. Según vaya el verano, el club de Elland Road decidirá si lo mejor para el centrocampista japonés es volver a cederlo a un club europeo o iniciar la campaña en Leeds United inglés.