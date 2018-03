«El Nacional es un éxito pero no me quedo ahí, ahora toca el Mundial»

migueL ángel tranca | león

Campeón del mundo, de España... A Pablo Castro Pinos hay pocas cosas en la pesca de alta competición que ser le resistan. La última para uno de los grandes de la pesca mundial, el Campeonato de España en lago celebrado en Bellpuig donde el pescador bombero levantaba el trofeo más relevante, el de número uno. Un nuevo éxito para un deportista que este año tiene como principal reto el Mundial.

—Un campeón siempre compite para ganar. Y en tu caso no iba a ser menos. Pero, ¿te esperabas acabar en lo más alto del podio?

—Siempre que acudo a un campeonato lo hago con las máximas aspiraciones. Soy ambicioso, incluso en los torneos entre amigos. Y en un campeonato como el de España el reto era el de acabar lo más alto posible. Sabía que era complicado por los rivales que tenía enfrente, algunos de ellos también leoneses, pero también que las opciones eran factibles. Y al final todo el trabajo ha surtido efecto.

—Además logras el primer título en un Nacional de lago que sumaba su tercera edición.

—Para mí todos los campeonatos son especiales. Y este de lago incluso un poco más porque dada la juventud del torneo aún no había podido sumar mi nombre en el palmarés.

—¿Cómo fue la competición?

—Muy disputada. Era en un lago con muchos peces y también atípica con mangas de 27 pescadores. Por delante tuvimos que hacer frente a 32 mangas en dos jornadas. Había que estar muy bien y que la suerte, mejor dicho la mala suerte, no te afectara. En mi caso y después de una primera jornada, la del viernes en la que acababa décimo, lograba remontar en la del sábado para acabar como campeón.

—Ahora toca el Mundial, a buen seguro el objetivo más importante en este 2018.

—Va a ser en Italia con una manga que se disputará en lago. Para mí cada competición es importante aunque un Mundial es lo máximo. Para mí es un orgullo poder acudir una vez más e intentar junto al resto de mis compañeros, entre ellos otros leonés, mi ‘hermano’ David García Ferreras, volver a situar a España en el peldaño más alto. Algo que he vivido ya y que espero repetir.

—Lo que sí está claro es que tu éxito es también el de la pesca leonesa, una provincia que desde hace años está logrando excelentes resultados en todos los escenarios.

—Sin duda alguna León es, por méritos propios, una potencia en cuanto a la pesca de río y lago. Y para mí es una alegría ser uno de esos pescadores que pueden lucir con orgullo el ser de León.

—¿Qué pensaste y en quien en el momento de conocer que eras campeón en el Nacional?

—Me pasaron bastantes cosas por delante. La primera el acordarme de todos los que me apoyan y han confiado en mí. Los primeros mi familia que saben el trabajo que lleva detrás poder optar a estos campeonatos. También a la gente que me apoya desde hace años y a los que disfrutan con lo que consigo. Tampoco debo olvidarme a grandes amigos a los que considero como mis hermanos Pablo Vinagre, Víctor Maestre y David Ferreras. A mi patrocinador Jon Huerga y a la concejalía de Bomberos y Deportes que me facilitan las cosas para que pueda acudir a campeonatos como este. Y tampoco debo olvidar al club por el que compito, el Alto Sil.

—¿No crees que un deportista de alto nivel como tú aún no tiene el reconocimiento que se merece?

—No quiero ser presuntuoso pero tal vez a algunos no le gusta lo que hago o consigo. Con eso no quiero decir que la gente que aprecio se alegre de lo que estoy consiguiendo pero a otros parece que le sienta mal. Me duele pero ya convivo con ello desde hace años y con o su consideración estoy logrando cosas importantes. Incluso superando alguna traba.

—¿Te refieres a alguien en concreto?

—Ellos ya saben quienes son. Pero es incomprensible que en este campeonato ni yo ni David Ferreras hayamos contabilizado por la Federación de Castilla y León. Si así hubiera sido a lo mejor ese segundo puesto en la general por selecciones se hubiera convertido en oro.

—¿Hay Pablo Castro Pinos para rato?

—No sé hasta cuando voy a llegar. Lo que sí tengo claro es que seguiré al pie del cañón mientras disfrute en lo que hago. Luego ya habrá tiempo para dejar el testigo a tantos y tan buenos pescadores que vienen por detrás.

—¿Lago o río?

—Para mí los dos escenarios son magníficos. Hasta no hace mucho tiempo tal vez priorizaba en los gustos al río pero a día de hoy no sé que decirte. En los dos escenarios me encuentro de maravilla.

—En la selección española es ya toda una institución. Y una garantía de éxito.

—Siempre me gusta competir por España. Es un orgullo poder hacerlo y ser partícipe de los éxitos de una selección que ha logrado y seguirá haciéndolo numerosos triunfos. En un futuro incluso sueño con poder ser capitán del equipo nacional. Sería maravilloso. Y para mi la guinda a mi etapa en la élite de la pesca.