«El nuevo pabellón es una realidad y la cantera estará allí en 2019»

PABLO RIOJA | LEÓN

Más que un sueño, el nuevo pabellón del Abanca Ademar comienza a tornarse en una «realidad» palpable pese a las dudas que genera en algunos sectores de la afición. «Hace dos semanas que presentamos de forma oficial al Ayuntamiento la petición del terreno», confirma el presidente de la entidad, Cayetano Franco, convencido de que antes de final de año tendrán la cesión de la parcela situada en La Lastra.

—¿Cuál será el siguiente paso?

—Una vez tengamos el terreno nos pondremos a trabajar seriamente para arrendar los locales anexos y explotar la zona con el fin de que la construcción sea rentable. Si todo va bien haremos una presentación más seria del proyecto pronto.

—¿Siguen en pie las peticiones de empresas para ocupar los locales anexos al futuro pabellón?

—De momento con todos los que hablamos siguen interesados. Lo malo es si se demora la cosa, porque pueden correr peligro. Sigo manteniendo que al menos la doble pista para la cantera estará lista antes de que concluya 2019. Y después nos centraremos en el pabellón.

—¿Cómo generará tráfico de personas la nueva instalación más allá de los partidos?

—Cuando construyes un pabellón o le das vida, o no tiene sentido. En nuestro caso hay que tener en cuenta que a diario van a pasar por allí alrededor de 400 chicos y chicas —con sus respectivos padres— que generarán un movimiento importante que interesa a negocios, constructores, locales para oficinas, etc. Eso da cabida a poner una buena cafetería, un restaurante, un gimnasio... así como cualquier tipo de negocio relacionado con el deporte.

—Alquilar locales no parece suficiente para hacer frente a una inversión que rondará los cuatro millones de euros.

—Ya estamos en conversaciones con alguna pequeña empresa para que ponga su nombre a las canchas destinadas a la cantera, sufragando con ello una parte importante de los gastos de construcción. Y lo mismo queremos hacer con el pabellón. Abanca Arena sería estupendo. Y si no, cualquier otra empresa. Por otra parte habrá que pedir un crédito a la largo plazo con el fin de que el arrendamiento de esos locales sea suficiente para que se pueda pagar la hipoteca. Con ello conseguiremos no destinar ni un euro del presupuesto club a este proyecto.

También estamos estudiando otras fórmulas como colocar placas fotovoltaicas en el techo que, además de generar energía para abastecer el pabellón, también podríamos vender a la red, entre otras ideas. La economía del país está creciendo, León tiene un gran atractivo turístico y piensa que este espacio sería también ideal para acoger conciertos u otro tipo de eventos.

—Hay quienes dicen que con el Palacio de Deportes es suficiente.

—Creo sinceramente que la capital necesita un nuevo pabellón. Porque si todo el balonmano se desvía a una sola sede el resto, que están saturados, quedarían más libres. Al Ayuntamiento le conviene también que se construya. Tendríamos una infraestructura moderna, más acorde al número de socios —en torno a los 4.000— y si algún día hace falta más aforo contamos con el Palacio de Deportes.

—El equipo vive un momento dulce en Europa. ¿Sigue creyendo que se pueden colar entre los ocho mejores conjuntos del continente esta temporada?

—Si seguimos en esta línea puede ser factible, sobre todo porque tenemos un poco más cerca esa posibilidad de asaltar la primera plaza que, aunque es complicado, el hecho de quedarnos tres partidos en casa aún nos puede ayudar. Además este año no hay un equipo tan potente contra el que nos toque un hipotético cruce. El año pasado contra el Montpellier era muy complicado dar la sorpresa y aún así hicimos dos grandes partidos.

—Siempre está el debate de si la Copa de Europa le resulta rentable al Abanca Ademar.

—Sin entrar en temas económicos, que ya sabemos que no es rentable para el club, a nivel deportivo está claro que sí compensa. Uno de los claros ejemplos es el fichaje de Patrik Ligetvári, que no habría venido si no estuviésemos disputando la Copa de Europa. Y creo que acabó de decidirse por el Abanca Ademar después del encuentro que hicimos ante el Wisla en el Palacio. Vio que éramos un equipo muy competitivo que podía plantar cara a cualquiera. Pero lo mismo ocurre con jugadores como Mosic, Slavic o Pesic, que renuncian a sueldos mucho mayores porque saben que aquí tienen proyección internacional.

—En la Liga está costando más despegar.

—Estamos mejorando. Quizá lo más sorpresivo fue perder contra el Teucro.

—Guijosa pedía en pretemporada un pivote que nunca llegó. ¿Habrá más fichajes sorpresa como el de Patrik Ligetvári?

—No, salvo una lesión grave. Considero que ahora mismo el puesto de pivote está bien cubierto. Al final los jugadores lo que necesitan son minutos.

—¿Cree que tienen peor plantilla que la pasada temporada?

—Si la cosa sigue como hasta ahora, más aún con la incorporación de Patrik, creo que es todavía mejor. Para mí uno de los grandes ‘fichajes’ de esta temporada ha sido Acacio, porque entre lesiones y otros problemas no había rendido al nivel esperado. También está respondiendo muy bien Slavic en la portería así como Mosic, que poco a poco se va adaptando bien y ya ha demostrado el brazo que tiene contra el Wisla o Logroño.

—¿Hasta qué punto les ha afectado perder a Embutidos Rodríguez como patrocinador?

—Suponía cerca de un 10% de nuestro presupuesto. Este año hemos conseguido pequeños patrocinadores que han cubierto un poco ese hueco y quizá llegué alguno más.

—¿Con Abanca la alianza es más segura?

—Quedan tres años más de contrato. Creo que van a seguir apostando por el club esté yo u otra persona en la presidencia.