«El objetivo es la salvación, pero no renuncio a llegar al play off»

JAVIER PÉREZ | BEMBIBRE

Una vez iniciada la pretemporada, Pepe Vázquez habla a fondo de ‘su baloncesto’ y sobre la novedosa temporada que se iniciará con el Open Day en Madrid ante el IDK Gipúzkoa en octubre.

—Después de un verano movido, por fin en Bembibre. ¿Por qué este club y no las otras ofertas que tuvo?

—Tras estar en Salamanca ayudando a Miguel Ortega me apetecía volver a liderar un proyecto en la máxima categoría y en Bembibre, por su reputación y seriedad, por ser un club cumplidor en lo que promete y porque ya es un clásico en la categoría, es un club que reunía todos esos requisitos y al llamarme se me hizo atractiva la propuesta.

—¿En qué basa su filosofía de juego?

—Voy a ser poco original, como al 99% de los entrenadores, defender y correr. Por trayectoria mis equipos siempre han sido sólidos atrás y en esta Liga hay que ser generosos en el esfuerzo, a partir de ahí, aprovechar las oportunidades ofensivas de las que dispondremos y jugar colectivamente, pero ante todo, solidez defensiva.

—¿Qué prioriza en sus equipos?

—Ante todo el día a día, que entrenen al ciento por ciento. Después ser competitivos al máximo sea cual sea el resultado pero siempre claro, dentro de nuestras posibilidades. Luego lograr cuanto antes nuestro objetivo que es la permanencia y ser ambiciosos. Tenemos un equipo joven y ha de ser ambicioso.

—Para ser jugadora de un equipo suyo ha de tener...

—Lo básico su capacidad de esfuerzo y compromiso al 120%, eso es innegociable. La gente que venga al Bembibre Arena ha de sentirse identificada con las jugadoras que representan a su equipo viendo cómo entrenan y su entrega en la cancha para defender sus colores.

—¿Cómo perfila sus equipos?

—Como todos sabemos, todo depende de los presupuestos, y Bembibre tiene uno humilde comparado con Salamanca, Girona y otros muchos. Primero que sean jugadoras lo más ambiciosas posibles, que tengan talento y sean generosas a la hora de sacrificarse. Jugadoras con proyección, que quieran explotar o incluso jugadoras que vienen de un año malo y quieran reivindicarse en la Liga. Mezclar todo eso y buscar un equilibrio para juntar un equipo competitivo.

—¿Se ha fichado a conciencia o con prisas?

—Dentro de lo que cabe hemos fichado bastante bien. Con el retraso que sufrimos, hubo cuatro jugadoras con las que habíamos contactado y tuvieron la paciencia suficiente para mantener su palabra y fichar con nosotros. Lógicamente, la economía es la que manda y dentro de lo que se pudo se trabajó. Y estamos contentos con lo que hemos fichado por ver compromiso y ambición en las jugadoras.

—¿Cuáles cree que son los pros y contras de un equipo nuevo y joven?

—Los pros deben ser nuestra ilusión, ambición a la hora de hacerse un nombre en la Liga Día, para que sean conocidas dado que muchas son jóvenes o desconocidas. Otras que vienen de una mala temporada y quieren reivindicar su sitio en la competición. Los contras, lógicamente al ser un equipo nuevo, pagas un peaje en modo de nervios iniciales, aunque este año sí que tenemos una pretemporada bastante larga y habrá minutos para que las más jóvenes se vayan rodando y cogiendo experiencia. Hay que tener paciencia de todas maneras.

—¿Cómo define a su plantilla?

—Tenemos un equipo muy compensado, con tiradoras, gente que va bien en el uno contra uno, gente con envergadura como Amy; una cinco como Herrera que la conocemos todos. En fin, un equipo con jugadoras versátiles y que pueden alternar varias posiciones, con ambición y alguna con experiencia en Eurocup.

—¿Echa algo en falta?

—No, quizás nos falte una estrella, pero ya sabíamos de antemano que no podemos acceder a estrellas de esta Liga. Pero debemos ser un equipo, jugar como equipo y crecer como equipo. Hacer del Bembibre Arena un fortín y que la afición se identifique con nosotros.

—¿Qué te parece la novedad de un calendario asimétrico?

—Bueno, sí que varía un poco el orden si la primera jornada juegas contra un equipo y la segunda vuelta no coincide en la primera jornada con el mismo rival, pero al final, todos jugamos contra todos y hay las mismas jornadas. Debemos centrar nuestro trabajo en el día a día y preparar los partidos que vayan llegando.

—Otras novedades son los play off por el título y la Copa de la Reina, ahora juegan los ocho primeros clasificados, antes seis. ¿Perjudica a clubes modestos al prolongar la competición?

—Si, pero nosotros como deportistas nos fijamos en ese reto bonito que es la y Copa de la Reina, un torneo espectacular y los play off por el título. Si vamos fijando la base de la pirámide que es la salvación y a partir de ahí, por qué no, soñar con llegar a disputar la Copa o incluso los play off. Es un brindis a la afición el poder compartir con el equipo estos eventos tan importantes.

—¿Cómo ve a los rivales?

—Va a ser una Liga muy igualada y me explico, hay dos equipos que están muy por encima de los demás como Salamanca y Girona, y luego Valencia, Lugo, Gernika y Cáceres han formado equipos potentes que pueden sorprender a cualquier rival. Después el resto es donde existe una mayor igualdad en la que cualquier conjunto puede vencer a cualquier rival, y esto es lo que ha hecho de la Liga Día sea atractiva. Estoy seguro que esta temporada no habrá ningún equipo que solamente gane uno o dos partidos como la pasada temporada. Habrá mucha pelea por entrar en puestos de la Copa de la Reina y play off por el título al igual que la habrá por evitar el descenso. Ganas dos partidos seguidos y estas en esas posiciones privilegiadas y pierdes dos seguidos y estás en descenso. Va a ser una liga muy igualada.

—¿Con cuantas victorias se marca la permanencia?

—Difícil, cada año varía bastante la verdad. Pero me atrevería a decir ocho y average ante rivales directos o nueve victorias.

—¿Qué mensaje manda a la afición?

—Pues necesitamos que nos animen mucho, que ganar en el Bembibre Arena cada partido nos va la vida y que verán que las jugadoras y nosotros lo daremos todo para que Bembibre y el Bierzo se identifiquen con el equipo y lograr hacer inexpugnable nuestro pabellón. Verán que las jugadoras sudan la camiseta y ganen o pierdan, verán que lo dan todo. Pido que tengan paciencia porque es un equipo joven y ha de ir cociendo poco a poco para llegar a hacer algo bonito y que la gente convierta en una caldera el Bembibre Arena, que animen y aprieten para sumar desde todos lados.