«El podio mundial es un paso más hacia la F-1»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Nadie duda que David Vidales representa el futuro del automovilismo español en la élite. El leonés lo está demostrando con actuaciones estelares desde hace años. Y sólo tiene 15. La última, un subcampeonato del mundo en la categoría reina del karting, la OK, donde a pesar de ser su primer año y de tener que competir con rivales hasta diez años mayores, luchaba por lo máximo, una corona que se le quedó a 600 milésimas, pero que con su segundo peldaño en el podio dejaba un excelente sabor de boca. Un año antes Vidales también había logrado un resultado igual de rutilante, en esta caso en la categoría júnior.

—¿Qué sensaciones se te quedan después de lograr el subcampeonato y seguir haciendo historia, no sólo a nivel personal, también para el automovilismo español?

—Después del año pasado en el que logré el subcampeonato del mundo en la categoría júnior en este y con el salto de categoría buscaba el título, teniendo en cuenta que esta categoría es más difícil, con muchos y muy buenos pilotos. Y gran parte de ellos con mucha más experiencia que yo. Además, después de la mala suerte en el Europeo donde fui líder gran parte del certamen, me dije que tenía que ganar el Mundial. Y por eso luché hasta el final. Fue un fin de semana espectacular que se me dio muy bien. Tras los entrenamientos logré la cuarta posición en la parrilla y ya en la carrera busqué lo máximo. Me quedé cerca frente a rivales muy fuertes, alguno como el que ganó que entrena habitualmente en ese trazado. Es para estar contento aunque siempre aspiras a más. Por eso volveré a intentarlo en los próximo años, sea en esta o en otras categorías.

—En nueve meses en la categoría has conseguido algo al alcance de pocos, convertirte en uno de los pilotos que siempre cuentan para el triunfo. ¿Es un halago o una responsabilidad?

—Para mí es un orgullo. Y también un aliciente. No voy a negar que siempre aspiras a lograr el triunfo pero eso no excluye que mires al resto de pilotos, algunos de ellos con mucha más experiencia que yo, e intentes aprender de ellos. Para llegar lejos hay que saber mirar al lado, de todos puedes aprender algo.

—En Tony Kart con Ralf Schumacher a la cabeza estarán sumamente satisfechos de tu rendimiento.

—Todo el equipo me ha apoyado al máximo. Están bastante contentos y así me lo han expresado. Saben que en el Europeo sólo la mala suerte nos impidió hacernos con el campeonato. Y que tanto en la WSK italiana como en el campeonato alemán se han hecho cosas muy positivas, con podios incluidos. Y para guinda el Mundial. Han visto que la evolución es muy buena.

—Compartes paddock con Hiltbrand, campeón del mundo el año pasado. Dos grandes pilotos en el mismo equipo, ¿cómo lo lleváis?

—Muy bien. Para mí el tener a mi lado a Pedro es algo que me ha ayudado. Tener a uno de los mejores pilotos en tu equipo siempre te ayuda a crecer. Y también a ser más competitivo.

—¿Qué ha cambiado para ti de este temporada a la pasada en cuanto al aspecto mecánico?

—La categoría OK es bastante diferente a la júnior. Primero por el motor que es mucho más potente. Incluso somos más rápidos que la KZ. Las ruedas también. Y sobretodo que enfrente ya no tienes a rivales de tu edad, también a otros mayores y con más experiencia. Eso te hace que no valga sólo ser rápido, también utilizar mucho la cabeza para saber leer las carreras y el rendimiento del kart para sacar lo máximo.

—Uno de los primeros en felicitarte por tu éxito fue Fernando Alonso. ¿Qué sentiste?

—Una alegría inmensa. Que un doble campeón del mundo de Fórmula 1 como él te felicite por lo que has hecho es maravilloso. También que antes de la carrera pase por tu box para hablar contigo y desearte suerte.

—¿El próximo año te veremos en una categoría superior?

—Todo dependerá del equipo. Puede ser que pase a la KZ o que me quede en esta un año más. Lo importante para mí es seguir creciendo.

—A pesar de la distancia siempre te acuerdas de León.

—No puedo estar allí todo el tiempo que me gustaría. Pero siempre me acuerdo de mis paisanos. Y agradezco todo el apoyo que me dan. Una parte de mis éxitos va dirigido a ellos.