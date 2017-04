«El primer objetivo era la salvación y se consiguió»

javier pérez | bembibre

Fran García se ha ganado la confianza para seguir una temporada más en el banquillo del Embutidos Pajariel Bembibre. Asegurar la permanencia en la máxima categoría del baloncesto femenino ha sido su principal aval para la renovación.

—¿Qué valoración hace de la temporada en lo personal y en lo deportivo?

—En el plano personal, bastante positiva. Ha sido mi primer año en Liga Femenina viendo cosas y trabajando de una forma diferente de la que estás acostumbrado y del nivel que hay en España. El vivir en Bembibre, pues al final acabé adaptándome aunque me costó un poco. En el plano deportivo ha sido una temporada correcta, logrando el objetivo de la permanencia en una liga muy, muy igualada además de la más difícil de los últimos años. Tengo la espina clavada de no haber podido competir un poquito más y haber llegado un poco más lejos y poder luchar por el play off. Pero bueno, debemos aceptar lo que hay.

—¿A quién destacaría de su plantilla?

—Creo que cuando hemos hecho buen baloncesto ha sido un baloncesto coral, grupal, destacando durante toda la temporada Ariel Edwards. Pero repito, cuando mejor hemos estado es cuando hemos sido un equipo.

—¿Qué diferencias ha visto en la competición española?

—El nivel de las jugadoras, sobre todo en la segunda vuelta en la que hemos jugado contra equipos que nada tenían que ver con respecto a los que nos enfrentamos en la primera vuelta entre refuerzos, altas y bajas. También el plano físico; en los equipos siempre hay una pívot intimidadora y con centímetros. Eso lo eché en falta en mi equipo.

—¿Qué jugadora y entrenador o entrenadora destacaría de esta temporada?

—El entrenador sin duda alguna Lino López del Star Center UNI-Ferrol, que con la plantilla que tiene, que no es de las mejores se ha metido en los play off por el título. Y jugadora, me quedaría con Shacobia Barbee también del equipo ferrolano. Una de las sensaciones de la liga. Una novata que vino de la Universidad de Georgia y de ser una desconocida se ha hecho un nombre, siendo para mí la jugadora revelación éste año.

—¿Alcanzó todos los objetivos de principio de temporada?

—El primer objetivo a principio de temporada era la salvación. Cierto es que empezamos fuerte con la Copa de Castilla y León, ganando muchos partidos y eso hizo que albergásemos la esperanza de lograr cotas más altas. Pero también hemos de ver que nuestra plantilla es muy corta y hemos tenido problemas de lesiones y afrontar una liga con ocho jugadoras pues... ocurren cosas así.

—¿Qué opina Fran García del baloncesto en el Bierzo?

—He visto entrenar al equipo de EBA, el Ciudad de Ponferrada. Han hecho un equipo bastante competitivo y lo dice su clasificación con opciones de entrar en los play off. Pero sobre el baloncesto femenino, debemos trabajar más duro para lograr sacar alguna chica con proyección y posibilidades de jugar en Liga Femenina.

—Hábleme de la afición de Bembibre y su gente.

—La afición de diez lógicamente. Y siempre que viene la gente al pabellón digo lo mismo, el equipo tiene que estar enchufado y la gente se enchufará. Incluso cuando el equipo no ha estado enchufado, la afición ha tirado de él, siempre al lado del equipo y con positivismo.

—¿Y sobre el proyecto del año que viene?

—Bueno estamos hablando y el acuerdo pasará por el proyecto deportivo, la programación de plantilla más que el aspecto económico decidirá mi continuidad.

—Sobre la plantilla de ésta temporada, ¿qué opina?

—Ha sido una plantilla bastante competitiva, quizás dos «peros», para poder competir contra otros equipos nos ha faltado una pívot de más de 1,95 centímetros dominante físicamente, fuerte, intimidadora y reboteadora. También nos ha faltado más aportaciones del banquillo. Al final prácticamente hemos jugado con seis jugadoras la mayoría de los partidos. Esto nos ha llevado a que estas jugadoras acumulasen cansancio y cuando fichas ocho jugadoras tienen que ser ocho que aporten y comprometidas, porque siempre pueden haber lesiones.