«El segundo partido a Yuri es una injusticia grande»

Jon Pérez Bolo apareció ayer ante la prensa en su tradicional comparecencia previa a los partidos con el talante y tranquilidad que le caracterizan, normalizando todo, pero un tanto molesto o apesadumbrado por lo que considera que es una injusticia. Se refería al segundo partido de sanción que le imponía la Jueza de Competición a Yuri y que ratificaba Apelación tras el recurso del club. Aunque el técnico no lo dijo, en la redacción del acta por parte del árbitro también sobró la alusión a algo que no fue más allá. Pero Bolo se quejó de que, a su juicio, no hubo un trato ecuánime: «Le he dado un tirón de orejas a Yuri por celebrar el gol con la máscara, independientemente de si sabía que le podían sacar tarjeta o no. Pero el otro partido que le cae es una injusticia muy grande, aunque no podemos hacer nada. Yo estaba allí, vi lo que pasó y al final sólo sale perjudicado un jugador y un club». Hasta ahí. Bolo pasa página y ya se fija en Unionistas. Ni mira para el duelo ante la Cultural ni quiere que la ausencia de Yuri sea una excusa: «No tenemos a Yuri, que es nuestro goleador, pero tenemos una plantilla amplia y confío plenamente en que los compañeros van a dar la cara por su capitán».

Sobre el partido de mañana a las 12.00 horas en Las Pistas, Bolo sabe que no va a resultar sencillo batir a un equipo que aun cuando no gana en casa desde el 25 de agosto, viene de sumar cuatro empates seguidos -el último ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres- y que es rocoso a nivel defensivo. Unido al mal estado del césped y a que las dimensiones son un poco inferiores a las de El Toralín, hará que el conjunto berciano tenga que ponerse el mono de trabajo para tratar de sumar su octava victoria liguera: «Será complicado, como todas las semanas. Si el campo no está en las mejores condiciones, no lo está para los dos equipos, no tiene que servir de excusa. Tenemos que estar listos y aprovechar nuestras oportunidades para sumar los tres puntos para seguir arriba y porque hay enfrentamientos directos entre nuestros perseguidores. Tenemos claro que los inicios de partido son muy importantes, pero también que hay muchos minutos más hasta el noventa. Tenemos que minimizar los errores y sacar a relucir nuestras virtudes».

Con el alta de Yacouba Diori y la sanción de Yuri, Bolo deberá hacer un descarte para acudir a la ciudad helmántica.