“El título en el Europeo es un reto y estoy a dos carreras”

miguel ángel tranca | león

Subcampeón del mundo en la categoría júnior con 14 años amén de innumerable éxitos en los campeonatos alemán, italiano y en el Europeo donde el pasado año saboreaba las mieles del éxito haciéndose con el primer peldaño del podio en una de las pruebas, David Vidales ha ratificado en este 2017 con el salto a la categoría OK y ante rivales de mayor edad y experiencia que su calidad no admite de tiempos de espera, todo lo contrario. Con 15 años cumplidos hace un par de meses el piloto leonés lidera el Campeonato de Europa después de tres carreras. Le restan dos para cumplir uno de sus sueños, el oír el himno de España en lo alto del podio.

—Desde enero en la OK, una categoría superior a la del año pasado con pilotos de mucha calidad, más experimentados y de mayor edad. Parecía que este primer año iba a ser de adaptación, pero ha demostrado que aspira a lo máximo y que puede estar luchando por los mejores objetivos.

—El año está transcurriendo mejor de lo que pensaba. Para mí y para todo piloto que asume el reto de subir de categoría lo primero que busca es adaptarse sin descartar, claro está, hacer cosas importantes. Con un motor diferente, también las ruedas, lo primero que buscas es conocer todo lo que rodea a tu nuevo kart y a los pilotos a los que debes enfrentarte en el circuito. Y eso entraña una dificultad. Yo era consciente de ello. Incluso teniendo detrás de mí una gran escudería como la Tony Kart. Por eso las primeras carreras las afronté como de aprendizaje. Hasta que me senté en el kart. Las sensaciones no pudieron ser mejores, también los resultados. Me vi junto a los pilotos que luchaban por el podio y no desaproveché la ocasión. Llegaron los resultados en la WSK italiana donde subí en dos ocasiones al podio y otras dos en el Europeo. Soy consciente que me queda mucho por aprender y que aún no he conseguido nada. Pero también que el cambio de categoría lo he llevado bastante bien.

—¿Esperaba superar el ecuador del Europeo como líder?

—No. Pero los resultados me han puesto en esta posición. Y eso que en Le Mans las cosas no salieron del todo bien. Ahora quedan dos carreras por delante en Finlandia y Suecia en las que intentaré mantener esa posición. Sería algo magnífico. No va a resultar fácil pero si las cosas transcurren como espero tendré serias opciones.

—¿En el cambio de categoría, ¿qué es lo que más ha notado?

—El chasis es el mismo aunque el motor y las ruedas son diferentes, más blandas. En el primero de los casos notas que cuentas con más potencia y en el segundo que en ciertas zonas del circuito como las curvas la conducción es diferente. Lo demás creo que no ha sido muy diferente a mi etapa en la OKJ.

—El Europeo es una posibilidad cada vez con mayor certeza. ¿Y el Mundial?

—Debo ir carrera a carrera. Lo primero ahora, por lo más próximo, es el Campeonato de Europa. Voy primero y eso supone que tengo posibilidades. Luego llegará el Mundial. En este caso es a una carrera y en ella puede pasar de todo. Saldré a ganar e intentar mejorar el segundo puesto del año pasado pero eso debo ganármelo en la pista y ante rivales muy exigentes, entre ellos mi compañero en Tony Kart, Hiltbrand que es el vigente campeón de Europa y del mundo.

—Precisamente este año compartes box y equipo con Hiltbrand, ¿te favorece o te perjudica?

—Más bien me motiva. Es un excelente piloto y además español como yo por lo que la relación es muy buena. Cada uno queremos ganar, ser competitivos. Pero eso no quita que seamos amigos. La relación es muy buena y comentamos cada carrera, lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado. Estar a su lado es una motivación para seguir creciendo como piloto.

—Es uno de los pilotos más jóvenes de la categoría a la que llegas después de brillar en la OKJ. En esta también lo está haciendo lo que ha llevado a que muchas miradas y equipos se fijen en ti. ¿Le veremos el próximo año en un escenario si cabe más alto?

—Eso es todavía pronto para decirlo. Me queda casi medio año de competición y muchas cosas por hacer. Yo miro al presente y ahí aparece la OK en intentar lograr lo máximo en esta categoría. Luego ya se verá. Aunque a uno siempre le gusta subir peldaños. Pero si te lo ganas y eres capaz de rendir como hasta ahora e incluso mejor. Hay que tener los pies en el suelo.

—Lleva dos años muy buenos pero supongo que aspira a firmarlos mejores.

—Estos dos años han sido importantes, más que por los resultados, por o que he aprendido en ellos. Es cierto que he luchado por lo máximo tanto en la OKJ como en la OK pero aún me queda mucho camino por recorrer. Y si es logrando resultados positivos, mucho mejor. Aunque también hay que asimilar que te puedan pasar cosas negativas.

—El llegar con 14 años a una categoría como la OK, ¿le ha supuesto una responsabilidad extra?

—Siempre conlleva responsabilidad cuando luchas por un objetivo. En mi casi con 14 años y el llegar a la OK no ha supuesto una presión extra. Primero porque al ser tan joven nadie me ha exigido más de lo que puedo hacer, en este caso aprender. Luego con los resultados tampoco. En Tony Kart valoran lo que haces. Es cierto que los resultados son importantes, pero para ellos es más que lo des todo, que demuestres que la confianza que han depositado en tí tiene una respuesta positiva en lo que haces en los circuitos.

—El éxito de David Vidales corrobora su calidad.

—Las cosas me están saliendo bien. Y los resultados están ahí. Aunque el protagonismo recae en mí detrás están muchas personas que hacen posible que yo esté tan adelante desde los mecánicos al jefe de equipo. Estoy en una gran escudería en la que luchar por grandes objetivos es más factible. Y ahí tiene mucho que ver la sintonía que tenemos entre todos.

—Ahora estás unos días en León, tu casa. Supongo que la tendrás siempre en su mente en tantos meses fuera.

—La llevo siempre en el corazón y me siento orgulloso de decir que soy de León. En Italia me tratan muy bien pero León es mi casa y la adoro. Por eso los pocos días que puedo estar en ella los aprovecho al máximo con mi familia, amigos… y disfrutando de una tierra única.

—En España logró en su día dos títulos de campeón pero supongo que si no hubiera viajado a Italia, la cuna del karting con el mejor campeonato a nivel internacional sus posibilidades de hacerte un hueco a nivel mundial en esta disciplina no hubieran sido las mismas.

—Así es. En España hay muy buenos pilotos y un gran campeonato, pero en Italia se dan cita los mejores del mundo, es donde están las mejores escuderías, la competición es la más exigente. Eso te ayuda a crecer y mejorar y en mi caso no había otra solución. Me ha costado cambiar de aires pero era necesario. Eso sí, mis sangre es leonesa. Y lo seguirá siendo.

—¿Como lleva los estudios y la competición?

—Cada vez tengo menos tiempo para los estudios porque cuando vas subiendo de categoría la exigencia es mayor y el tiempo que dedicas a la competición mayor. Pero me adapto. Por ahora todo está saliendo bien. La formación académica es importante. Eso lo tengo claro. Y también que debo sacar tiempo para ella. Soy como otro chaval más. Que en su caso emplea el tiempo en el karting, pero nada más.

—¿Como es tu relación con Ralf Schumacher, el culpable de que fichara por Tony Kart?

—Magnífica. Es una persona estupenda. Ha sido un piloto importante en la Fórmula 1 y sabe muy bien lo que hace y dice. Y además una persona cercana que me ha ayudado mucho. A su lado es un placer trabajar.