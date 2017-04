Eldense: esposados al juzgado

Tres de los cinco detenidos del Eldense por el caso del presunto amaño del partido del pasado sábado ante el Barça B han pasado ya este miércoles por la mañana a disposición judicial y los otros dos lo harán durante el resto del día. El técnico Fran Ruiz y los jugadores Nico Cháfer y Maiki Fernández llegaron pasadas las 12.30 horas al juzgado de Elda. Tras declarar el juez dejó en libertad --a la espera de determinar si es con cargos-- aMaiki. Llegaron en furgón policial, esposados y entre gritos e insultos de la treintena de personas que los esperaban en la puerta. Ellos guardaron silencio ante las preguntas de los periodistas de si mantenían su inocencia. La previsión es que después lo hagan Nobile Capuani, cabeza visible del grupo inversor italiano que gestionaba hasta ahora la parte deportiva del club, y Filippo Di Pierre, que ejercía igualmente de entrenador pero no tenía carnet oficial.



EL PARTIDO CONTRA EL CORNELLÀ



José María Escambre, abogado de Capuani y representante del grupo inversor, aseguró que aún no ha podido acceder a ningún documento pues permanecen en secreto pero avanzó que su idea es presentar pruebas contra Cháfer y Fernández por el presunto amaño del encuentro ante el Cornellà de hace unas jornadas. "Tenemos la sospecha de un partido en concreto y de dos jugadores en concreto", explicó. "Es el del Cornellá y son los dos detenidos", admitió Escambre, que no quiso involucrar al club catalán. "Contra el Cornellà no he dicho nada, es sobre nuestros jugadores. En eso ni entro ni salgo", señaló.

La derrota el pasado sábado por 12-0 ante el Barça B hizo saltar las sospechas de un posible amaño. Dos jugadores del Eldense, Cheikh Saad y Joseja Amat, confirmaron que en las últimas semanas se habían producido movimientos extraños que les hacían pensar que algunos de sus compañeros se habían vendido, con el conocimiento al menos de los dos entrenadores.