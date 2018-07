Elissalde impone su ley en León

P.R.B. | LEÓN

Concluyó el Alps Tour en una última jornada frenética la que se vivió en el Club de Golf de León y que tuvo de todo, desde un parón por lluvia de más de hora y media, hasta un playoff en el que finalmente el francés Thomas Elissalde salió victorioso. Debido a las previsiones de tormenta, se decidió adelantar los horarios de salida para la última ronda del Alps de las Castillas pero, como suele pasar, dichas previsiones se adelantaron dejando una espectacular tromba de agua sobre el recorrido leonés, obligando a suspender el juego y a retirar a los jugadores a la casa club.

En el momento del parón, Elissalde estaba en la calle del 18 a punto de terminar la que estaba siendo una vuelta increíble de -9, que finalmente culminó con un par en ese 18 tras la reanudación. 63 golpes que le sirvieron para colocar el -14 como resultado líder en casa club y sentarse a esperar que otros le dieran caza.

Por detrás, la emoción estaba en los dos últimos partidos, pues tanto el irlandés Conor O’ Rourke como los que compartían partido estelar, Migliozzi y Habeler, rondaban la cifra de -14. Los tres hoyos finales sirvieron para dar forma al playoff que ya se venía barruntando desde un rato antes, y fueron los propios O’ Rourke, con un birdie en el hoyo 18, y Migliozzi, con tres pares finales, los que se unieron a Elissalde para el desempate.

En el primer hoyo de playoff, todo parecía indicar que el irlandés se llevaría el título, pero su putt de birdie se quedó unos centímetros corto, mientras que sus dos rivales salvaban sendos espectaculares pares. Repetían estrategia desde el tee por segunda vez en el hoyo 18, pero esta vez sí hubo un putt ganador, puesto que Elissalde embocaba un gran putt de cinco metros, cuesta abajo, para proclamarse vencedor del Alps de las Castillas. «Estoy realmente feliz, ha sido un grandísimo día de golf en el que he jugado muy bien los 18 hoyos y especialmente contento por no haber cedido ante los nervios en el playoff, a pesar de la mala salida en el primer hoyo. No estaba siendo una buena temporada, pues no había logrado todavía ni un top-10, pero hoy he sido agresivo y las cosas han salido bien. Ojalá sea el inicio de una buena racha», dijo el francés.

En cuanto al papel de los españoles, el mejor ha sido nuevamente Santiago Tarrío, que finalmente ha terminado en quinta posición, a dos golpes de los líderes. Con esta gran actuación, el gallego confirma casi al 100% el top-5 a final de temporada que le da acceso al Challenge Tour 2019.

Por un momento, pareció que podía luchar por la que hubiera sido su tercera victoria este año, pero un bogey en el hoyo 17 frenaba en seco la que estaba siendo una gran remontada. Otros españoles que tuvieron buen papel, pero que se vieron afectados por la suspensión fueron Antonio Hortal (+4 en la reanudación) y Alfredo García-Heredia, que en el momento del parón iba segundo, pero que hizo un doble bogey nada más volver al campo y se despidió de una posible victoria. Por último, el madrileño Jacobo Pastor también tuvo un gran último día para quedar en sexta posición.

Hay que destacar el apoyo de todos los miembros y socios del Club de Golf de León que no dudaron en arrimar el hombro para achicar agua de los greenes y permitir que el juego se reanudara lo antes posible.