«Ellos se beneficiaron de nuestros graves errores»

roberto arias | león

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, compareció con cara de circunstancias en la rueda de prensa posterior al encuentro, valorando así lo sucedido: «el empate ante el Numancia es muy fácil de explicar. Hemos estado muy bien hasta el 2-0 y a partir de ahí hubo dos acciones en las que ellos se beneficiaron de nuestros errores, es decir, en un partido en el que ganábamos 2-0 en casa, tras el segundo gol con la sensación de poder incrementar todavía más la ventaja ver que tras ese resultado y sin tan siquiera el rival tirar a portería no ganar el partido tiene que ser por algo, y si no es mérito del rival, evidentemente tiene que ver con demérito nuestro, y eso lo explica todo. Hemos contraído muchísimos méritos para merecernos el partido y también hemos contraído méritos en las últimas acciones para no haberlo ganado».

Para el técnico coruñés al frente de la Cultural el partido ante el Numancia estaba ganado, «el partido estaba ganado y el equipo era muy superior al oponente. A partir de ahí, ese primer gol que podía haber generado algo de incertidumbre creo que no la genera, simplemente el impacto que tiene a nivel emocional en el equipo, que te hagan ese 2-1 en un espacio tan corto de tiempo con respecto al segundo gol nuestro tan pronto, pero más allá de eso fue un partido que se tenía que haber ganado clarísimamente. Nos tenemos que quedar con todo lo bueno que hemos hecho y me reitero que en esta liga no vale con ser mejor que el rival,a veces es tan necesario como lo primero evitar equivocarte en situaciones en las que tan siquiera hay peligro».

Rubén de la Barrera hizo el siguiente balance de la primera vuelta: «El equipo mantiene el objetivo que se planteó al inicio de temporada y era el de 25 puntos que es la media de los 50. Nosotros tenemos que sumar dos puntos más en la segunda vuelta, mientras otros tienen que sumar bastantes más que nosotros».