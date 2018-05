Y el Elosúa León volvió a reinar en su Palacio

PABLO RIOJA | LEÓN

Lo de menos fue el resultado. Ayer lo que estaba en juego era la nostalgia, el recuerdo endulzado de una época que nunca debió irse y que, al menos para el baloncesto local, siempre fue mejor. Alguno todavía se frotaba los ojos al ver sobre la pista a los Essie Hollis, Reggie Johnson, Willy Villar, Roberto Herreras y compañía, como si Marty Mcfly hubiese escondido el Delorean en la parte trasera del Palacio a la espera de regresar al pasado una vez más. «Llevo a esta ciudad en el corazón y es un verdadero honor saber que aún te quieren aquí» señaló a este periódico un emocionado Hollis antes de asegurar que hará lo posible para que «León tenga un equipo de élite otra vez».

Por poco más de 40 minutos, el Elosúa León volvió a reinar ante más de un millar de espectadores entregados a la causa, con el amarillo por bandera y el anhelo de atrapar en el tiempo un All Star que sirvió como excusa perfecta para reunir a algunas de las estrellas que aportaron su granito de oro para que el Baloncesto León se ganase el apodo de ‘gallito’ de la ACB. Un broche de oro perfecto a la segunda edición del Foro Internacional del Deporte. «Recuerdo lo emocionante que era jugar en esta cancha y el cariño que siempre me tuvo la gente», añadía Reggie Johnson antes de marcarse el primer triple de la noche.

Frente a los míticos jugadores estuvo un combinado de jugadoras y jugadores de los principales clubes de León, ansiosos por demostrar que mimbres no faltan para que el Ave Fénix resurja de sus cecinas. Por no faltar, no lo hicieron ni los míticos músicos que llevaban en volandas a los de Aranzana en cada partido.

De dirigir a Elosúa se encargaron Javier de Grado y Roberto Herreras. «Merece la pena recordar lo que ha sido este equipo. Son gente con un carisma especial que han demostrado su valía personal en muchas ocasiones», dijo el también exjugador y hermano de otro histórico como Nacho Herreras. Una cita que le abrió los ojos a cientos de niños ante lo que fue el baloncesto local, pero que sobre todo hizo vibrar a sus progenitores y a tantos ciudadanos que crecieron sacando pecho cada vez que su Elosúa salía a escena.