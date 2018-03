Un empate que sabe a poco

ángel ortega | pontevedra

El Pontevedra necesitaba ganar ante un rival directo pero solo fue capaz de sumar un punto que, no obstante, dan por bueno porque con el 1-2 la Ponferradina puso sentenciar el partido. Al final, Darío rescató un punto que no le sirve a los granates para salir de la zona de descenso (2-2). Tendrán que sufrir los de Luismi Areda para salvar la categoría, sobre todo si no suman de tres en tres en Pasarón.

La primera parte estuvo muy igualada en cuanto a posesión pero amenazó más el área visitante la Ponferradina. En los primeros 15 minutos tuvo varias ocasiones como, por ejemplo, un potente disparo lejano de Iago Díaz que atrapó Edu en dos tiempos. Una triangulación por la banda derecha acabó con Guille Donoso internándose a la altura del área pequeña, éste asistió a Iago Díaz pero su remate de primeras lo rechazó Darío Flores. El primer remate del Pontevedra llegó en el minuto 18 en un centro de Álex González que remató Lezcano en el primer palo y rechazó la defensa. Una de las jugada más claras llegó en un envío largo de la Ponferradina, Yuri controló en el pico del área grande, superó a Darío pero su disparo lo rechazó Edu.

A partir de la media hora el Pontevedra empezó a crecer un poco en el partido y en una combinación acabó el balón en una apertura a Marcos Álvarez, que dio un pase interior a Jorge, éste remató de primeras, la defensa despejó al segundo palo donde Éder casi sin ángulo remató muy desviado.

La Ponferradina avisó con un disparo lejano de Iago Díaz que se marchó fuera y una contra muy rápida en la que Yuri disparó alto. Justo después llegaba el 0-1. Guille Donoso recibió solo en banda derecha y sacó un centro con rosca que Yuri remató de volea en el segundo palo.

El Pontevedra reaccionó y consiguió empatar el partido antes del descanso. Fue en un córner en el que Kevin remató en el segundo palo, la defensa despejó, David Castro recogió el rechace y marcó con un disparo potente.

En la reanudación, el Pontevedra empezó muy conectado y embotelló a la Ponferradina pero le faltó precisión en el remate. En una contra del Pontevedra Kevin sacó un disparo desde el pico del área que se fue ligeramente alto, después lo intentó Marcos Álvarez, también desde lejos y el balón también se fue desviado. Cuando mejor estaba el Pontevedra se volvió a adelantar el equipo visitante. Fue en un córner en el que Cidoncha le ganó la disputa a Darío, el balón se quedó muerto en el área pequeña y el delantero remató a gol prácticamente sin oposición. Fue un duro golpe para los locales que parecía que no reaccionaban.

La Ponferradina entonces tuvo oportunidades para sentenciar el partido como, por ejemplo, un remate de Yuri que Álex Fernández salvó bajo palos. El brasileño se había plantado solo ante Edu tras ganar a Darío en una contra. Después Menudo tuvo varias ocasiones, la más clara en el minuto 66 en un disparo en el que cruzó demasiado y que por poco no remata Yuri en el segundo palo. En una contra de la Ponferradina acabó el balón en Menudo, pero su lanzamiento se fue rozando el palo.

A partir del minuto 75 despertó el Pontevedra, pero seguía sin encontrar portería en sus aproximaciones al área como, por ejemplo, una falta botada por Álex Fernández en la que Éder cabeceó desviado. Cuando parecía todo sentenciado llegó el empate de los locales. Fue en un córner que botó Mouriño y que cabeceó Darío aprovechándose de un desajuste defensivo.

Fue la Ponferradina la que tuvo la última oportunidad del partido con un disparo ajustadísimos de Guille Donoso que Edu Sousa mandó a córner con una gran estirada.