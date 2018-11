Un empate que saca a la deportiva del liderato y no permite a la cultural meterse en zona de fase de ascenso

Deportiva y Cultural jugaron un derbi lleno de emoción, pero con poco juego, como suele suceder en este tipo de partidos (0-0). El conjunto blanquiazul dispuso de más ocasiones, pero no concretó. La Cultural, que tuvo más el balón en el segundo período, no remató entre los tres palos en todo el desarrollo del choque. Las lesiones de Jon García en el bando local y de Vicente y Antonio Martínez en el visitante marcaron el duelo. Lo mejor de la tarde estuvo en las gradas. El Toralín registró la mejor entrada en años, con casi 8.000 aficionados siguiendo con pasión el clásico del fútbol provincial, que volvía después de una temporada sin disputarse. La igualada apea al cuadro de Bolo de la primera plaza y no permite al de Cea acceder a plaza de play off a Segunda División. Páginas 2 a 11