Los empleados del Atlético recuperaron, en el césped, dos de los tres dientes de Godín

Los empleados del Atlético de Madrid hicieron, el pasado domingo por la noche y lunes por la mañana, un trabajo extraordinario de minucioso rastreo por el área pequeña defendida por el meta brasileño Neto hasta encontrar dos de los tres incisivos que el central uruguayo Godín perdió en el mismo instante en que el portero del Valencia le propinó un violento puñetazo en el rostro cuando el defensa atlético iba a rematar de cabeza un saque de esquina. Los dos dientes le fueron reimplantados, junto a uno nuevo, y el defensa ha empezado ya su recuperación, aunque no podrá jugar frente al Málaga este fin de semana.

Godín sufrió un fuerte traumatismo facial, que le provocó una fractura deltoalveolar de tres piezas del maxilar superior. Trasladado de inmediato a una clínica los especialistas pidieron a los empleados del club que, una vez concluido el partido, intentasen recuperar las piezas perdidas, con una vida superior a las 24 horas. Los empleados atléticos consiguieron encontrar, sobre el césped del Wanda Metropolitano, dos de los tres incisivos y Godín ha recuperado dos terceras partes de su dentadura original mediante la reimplantación de esos incisivos.

El central uruguayo, que no se recuperará del todo hasta dentro de tres meses, sí podrá volver a jugar en un par de semanas, probablemente o con toda seguridad, protegiéndose la cara con una mascara, muy parecida a la que utilizan los futbolistas después de recuperarse de una rotura de su tabique nasal. Mientras, Godín deberá alimentarse de comida blanda y, a lo sumo, pescado rebozado.

Tres semanas de recuperación

Godín publicó ayer, en su cuenta de twitter, una fotografia con un comentario muy gracioso. “¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo y cariño. En unos días ya estoy de vuelta en la cancha. Entiendan que no puedo sonreír mucho!" declaraba el central uruguayo sin separarse de su mate. En un comunicado posterior del club rojiblanco se informaba que “sus sesiones de entrenamiento esta semana serán individualizadas y programadas evitando contacto alguno”. El jugador podría estar de baja unas tres semanas.



Godín, entre el doctor del Atlético y Griezmann, tras lesionarse. / AFP / GABRIEL BOUYS

El doctor Juan Rey, aficionado a los maratones y uno de los cirujanos maxilofacial más prestigiosos de España, contó a la cadena COPE que el hallazgo realizado por los empleados del Atlético sobre el césped del Wanda Metropolitano “es muy importante y beneficioso para Godín, ya que todo lo que sean dientes propios es muchísimo mejor que piezas nuevas”. Rey explicó que el golpe, o accidente, que sufrió Godín, más propio de una caída de bicicleta o esquí. "Nadie puede hacerse una idea del dolor que sintió Godín y la suerte que ha tenido de que haya podido recuperar dos de los tres incisivos perdidos. Insisto, un golpe así es dolorosísimo, no tanto por la pérdida de dientes como por el golpe traumático que afecta al esqueleto óseo que da soporte a toda la dentadura”, señaló el doctor.

Rey también contó que “es muy común que los incisivos salten entero porque son piezas de una sola raíz”. Eso sí, Rey, que sufrió un accidente parecido de joven cuando chocó contra un aro de minibasket, reconoce que “el dolor es intensísimo y muy, muy, duro de soportar”. El cirujano confesó que “en cuanto vi lo que le ocurrió y vi, en la tele, como saltaba uno de sus dientes pensé ¡ojalá los recuperen!” Rey contó que “cuanto antes se encuentren las piezas, mejor, y cuanto antes se reimplanten, mejor”.

El cirujano terminó explicando que la técnica para reimplantar los dientes propios o los nuevos, claro, consta de una pasta especial e, incluso, de alambres finísimos. Eso sí, Rey explicó que “han de ser piezas definitivas, es decir, cuando un niño pierde un diente de leche, no hace falta que se recupere, no, porque esos no se pueden reimplantar”.