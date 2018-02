Un empresario chino niega la supuesta xenofobia de Piqué

Piqué continúa con su particular batalla con la prensa y alarga la polémica de Cornellà-El Prat. Hace unos dÍas, tras la clasificación del Barça para la semifinal de la Copa del Rey, el central declaraba que el Espanyol no era un equipo Barcelona sino que pertenecía a Cornellà.

Sus palabras encendieron el ambiente del derbi liguero, el tercero en tan solo dos semanas. Pero él, lejos de acabar con la polémica, prosiguió. Primero mandó callar a la grada del RCD Stadium tras marcar el gol que le daba el empate al Barça. Después, compareció ante los medios y se reafirmó en sus declaraciones.

ACUSACIONES EN LA RED

"Decir que son de Cornellà no es una falta de respeto. Es una obviedad, y con eso me refería a que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también y todos sus consejeros son chinos", explicó el central para justificar sus anteriores declaraciones, consideradas por el Espanyol como incitadoras de violencia, racismo y xenofobia. Y añadió: "Ahora no hace falta que se gasten el dinero en los periódicos diciendo que son de China, de España, de Italia o de Tabarnia".

Con las palabras de Piqué tras el encuentro, las acusaciones de racismo empezaron a proliferar por la red. Y el azulgrana no ha tardado en responder. Lo ha hecho con un vídeo en Instagram Stories en el que pregunta Edmund Chu, presidente chino de Techeetah de Formula E, una competición similar a la F-1, con monoplazas eléctricos, qué le parece la polémica. "¿Qué piensas de lo que dice la prensa española de que no me gustan los chinos?", dice Piqué. A lo que el empresario responde: "que quieres a los chinos".

Así, entre risas y amigos, el central recuerda que no él no tiene nada en contra de los chinos y que su actitud no es xenófoba ni racista.