«En el fútbol hay milagros»

Manuel Tomé tiene el corazón dividido. Azulgrana de siempre lleva a la Cultural y a la ciudad de León en su corazón.

—¿Cómo ve la eliminatoria que comienza el miércoles entre dos de los equipos de su vida deportiva?

—En un partido de Copa nunca se sabe lo que puede pasar, pero no cabe duda de que el Barcelona, a pesar de que a León vaya con varias bajas importantes es el claro favorito. Creo que es de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor, y en ese sentido parte como favorito, pero este primer partido, al venir con bajas, creo que se equilibra bastante, porque la Cultural saldrá a por todas para dejar un buen sabor de boca a su afición. En el fútbol a veces pasan milagros.

—¿Cómo vivirá desde la distancia el partido?

—Está claro que lo voy a ver porque sigo habitualmente al Barcelona y a la Cultural cuando puedo. Me gustaría presenciarlo en el Reino pero me queda a desmano. Son casi cuatro horas de viaje y es complicado, pero estaré delante de la televisión a partir de las 21.30 horas.

—¿Cómo recuerda su etapa al frente de la Cultural?

—Fue una etapa muy bonita, en la que tratamos de hacer mucho con poco. Posteriormente hubo más dinero y se perdieron oportunidades de volver a Segunda División. Creo que a León le corresponde un equipo al menos en esa categoría. Tiene una afición muy fiel, es una ciudad de las más bonitas de España y tengo mucho cariño tanto al club como a la ciudad. La única pena es que me queda un poco lejos de mi lugar de residencia.

—¿Cómo vio el ascenso y posterior descenso de la Cultural?

—Vi dos ascensos, el primero cuando la Cultural subió en lucha con el Orense en el que yo jugaba, y que contaba con jugadores como Ovalle, Villafrañe, Marianín... y esta segunda, en la que ascendió después de muchos años, pero no se pudo mantener. Cuando no se hacen las cosas bien pueden pasar estas cosas. Me dio mucha alegría cuando subió, aunque fuera a costa del Barcelona B, y después viví con mucha tristeza su descenso. Deben aprender de los errores y tratar este año de regresar al fútbol profesional.