A encomendarse a un descendido

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Ya hace muchas jornadas que la Deportiva no depende de sí misma para alcanzar la cuarta posición, en la que no ha estado en todo el transcurso del campeonato. Pero ahora ya ha de encomendarse a los rivales del Pontevedra, que en este caso se mide al penúltimo clasificado, ya descendido, y a un conjunto que en este momento se está jugando la permanencia.

Por Pasarón pasa este sábado la Arandina CF, el equipo en el que milita el centrocampista cedido por la Deportiva Saúl Crespo. Y en la última fecha visita al Caudal Deportivo, que en estos momentos es 14º con 42 puntos, dos por encima del puesto de play out y tres más que la plaza de descenso correspondiente al puesto 17º. Este fin de semana visita al RC Celta B. Dependiendo de lo que haga en ese partido, se jugará todo o nada en la última fecha.

La cuentas son claras. La Deportiva necesita ganar sus dos partidos y que el Pontevedra no venza en los suyos. Tiene que perder los dos, empatar ambos o ganar uno y empatar otro. Lo malo es que el primero de ellos, el de este fin de semana ante la Arandina CF, se juega antes que el de la Deportiva. Eso quiere decir que si el cuadro granate logra los tres puntos el sábado, los dos últimos encuentros del conjunto de Álvarez Tomé ya no tendrán trascendencia, al menos en lo relativo al play off. El hecho de tener el golaverage perdido con el conjunto granate hace si cabe más complicada la empresa.

«Cuando juguemos, ya sabremos el resultado, pero debemos de ganar de todas las maneras, incluso aunque se clasifiquen ellos. Soy partidario de que hubiera horario unificado en las dos últimas fechas», afirmaba el entrenador del cuadro deportivista sobre el hecho de jugar su partido casi 24 horas después que el de su gran rival por la cuarta plaza.

Ejemplos

No es la primera vez que un equipo que está en la zona de descenso o que incluso ya no se juega nada gana a un rival de la zona alta. Y a eso se agarran los deportivistas más optimistas. La propia Arandina CF es un ejemplo. El cuadro ribereño fue capaz de empatar a tres goles el último fin de semana ante el RC Celta B, aunque de nada le sirvió para salvar la categoría. La semana anterior el Boiro, en puesto de descenso, fue capaz de vencer 0-3 en Barreiro.