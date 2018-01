... la ensayó en la Cultural

«No he olvidado a la Cultural ni al año que pasé en León. No se me olvidará nunca», afirma con rotundidad el capitán del Leganés Martín Mantovani, que arengó a sus compañeros en el vestuario antes de saltar al campo. «Es algo que hago habitualmente antes de los partidos para motivarme a mí mismo y a mi gente». A continuación pregunta: «¿Te gusto? Es algo que me sale de dentro en ese momento. No está preparado. Es algo que expreso porque realmente lo siento. Lo hago porque pienso que es una forma de unirnos, de salir más motivados al campo y de trabajar con todas nuestras fuerzas».

Y es que en la Cultural ya ensayó dichas palabras de ánimo en el vestuario. Esboza una sonrisa antes de contestar: «Recuerdo esa temporada en la que se nos multiplicaron los problemas extradeportivos, pero bueno siempre con mucho cariño. Fue un año difícil. Lo pasamos muy mal y eso curte. Al final logramos permanecer en la categoría de Segunda División B, aunque después la Cultural descendió en los despachos. Eso sí que fue triste, después del esfuerzo que realizamos».

Martín Mantovani no olvida a la parroquia culturalista: «Es una afición que se comportó muy bien. Nos animó siempre en los peores momentos de esa temporada. La recuerdo con mucho cariño».

Mantovani afirma que todavía tiene relación con algunos futbolistas de aquella plantilla de la temporada 2010/2011 y algunos empleados del club leonés: «Mantengo contacto con Santi Santos. De vez en cuando charlamos. También con el delegado del equipo en aquellos momentos. No me olvido de León ni de aquella plantilla que lo dio todo por salvar al equipo. Y lo conseguimos».

Tampoco se olvida del entrenador de aquella temporada de la Cultural, Alberto Monteagudo: «Su trato hacia nosotros siempre fue exquisito. Se mantuvo al frente como un auténtico profesional. No tengo ya contacto con él, pero siempre lo recordaré como un entrenador honesto y que desarrolló su papel de forma admirable».