«Enseñaré que estoy listo para jugar aquí»

C.M. | MADRID

El delantero brasileño Vinicius Junior, que fue presentado ayer en el estadio Santiago Bernabéu como nuevo futbolista del Real Madrid, aseguró que espera enseñar al entrenador, Julen Lopetegui, que está «listo para jugar.

«Enseñaré al entrenador y a mis compañeros que estoy listo para jugar aquí. Trataré de asimilar los aspectos tácticos lo más rápidamente posible. Sé que la adaptación no va a ser fácil pero estoy listo para hacer todo lo necesario», dijo Vinicius, de 18 años, en un acto en el que estuvo arropado por su familia, por el presidente Florentino Pérez y por el ex futbolista Ronaldo Nazario, entre otros. Vinicius, que llega procedente del Flamengo de su país natal, se mostró muy agradecido por la opción que se le ha dado de vestir la camiseta blanca durante el discurso pronunciado en el palco de honor del Bernabéu: «Esta es la oportunidad más grande que un jugador de fútbol puede tener. Me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esta oportunidad».

«El sacrificio no es algo nuevo en mi vida, vengo de una familia muy sencilla de la cual estoy muy orgulloso por todo lo que ha hecho por mí y por los valores que me ha trasmitido. Ahora tengo el honor de llegar a la cima del mundo del fútbol que es el Real Madrid con solamente dieciocho años», comentó. El delantero afirmó que pudo «escoger entre varios de los equipos más grandes del mundo» y eligió «el mejor de todos». «Espero estar aquí muchos y muchos años. Somos el Real Madrid y siempre queremos más», añadió antes de saltar al verde con una camiseta con su nombre pero sin dorsal.

En la grada le esperaban unos tres mil quinientos aficionados de todas las edades, quienes le recibieron entre aplausos nada más asomar por el túnel de vestuarios para posar ante los medios gráficos junto a un cartel que ponía ‘bienvenido’.

El delantero brasileño afirmó en su presentación que tiene como ídolo a su compatriota Neymar, si bien no quiso entrar en comparaciones con él. «Neymar es mi ídolo. Es alguien a quien sigo muy de cerca y le tengo como ídolo, yo y todos los brasileños. En lo que soy parecido o mejor, sois vosotros quienes tenéis que decirlo. Yo solo tengo que trabajar aquí en el Real Madrid», dijo. «Tengo el sueño de jugar con Neymar y si Dios quiere en poco tiempo jugaré con él en la selección. Eso va a ser estupendo para los fans brasileños», añadió acompañado del ex futbolista Ronaldo Nazario en su primera comparecencia ante los medios españoles.

NUEVOS FICHAJES

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó durante la presentación que trabajarán para satisfacer las exigencias de sus aficionados, que siempre quieren más, y que ahora llega un jugador llamado a marcar el futuro. «Cada temporada asumimos que el Real Madrid debe aspirar a todo, es lo que nos exige nuestra historia. Aspirar a todo, luchar por cada partido y por cada título sin olvidar nuestros valores y nuestros principios», dijo. «Los últimos años han sido maravillosos. El mandatario madridista mostró su deseo de que el club sea fuerte y esté unido: «Por todos ellos resulta tan emocionante trabajar por un Real Madrid cada día más fuerte y más unido. Somos muy conscientes de que los desafíos de este tiempo son inmensos pero conquistar lo aparentemente imposible es algo que forma parte de esta camiseta». «Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Odriozola lo es y lo es también Vinicius».