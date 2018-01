El equipo leonés aventaja en dos puntos a la zona de descenso al final de la primera vuelta del campeonato de liga

El Numancia arrancó un punto de oro del Reino de León después de que la Cultural se adelantara con un 2-0 vio como su rival le igualaba sumando el undécimo empate de la temporada (2-2). El equipo soriano, muy remozado en su once con respecto al de la Copa del Rey ante el Real Madrid, planteó una fuerte presión adelantada con muy poco espacio entre líneas para intentar recuperar pronto el balón. Pero una Cultural también ambiciosa a punto estuvo con sus triangulaciones de sorprender al conjunto de Jagoba Arrasate con varias llegadas consecutivas en los primeros instantes, especialmente con un remate de cabeza de Yeray González a centro de Viti que no acertó con la portería rival. El conjunto leonés se adelantó en dos oportunidades, pero no acertó a cerrar el partido. Páginas 2 a 7