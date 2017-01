Los errores condenan a Zidane

rodrigo errasti | madrid

La primera derrota de la temporada del Real Madrid, la que pone fin a 40 partidos sin caer, llegó en el momento que más compacto pareció el equipo blanco en un partido de máxima exigencia. Durante muchos meses no se ha destacado la labor de Zinedine Zidane como estratega, reduciendo todo su mérito a la ‘flor’ que le acompaña. En el Sánchez Pizjuán demostró que tiene sabiduría táctica. Sorprendió el francés con un dibujo inédito, que no se recordaba en su club desde tiempos de Vicente del Bosque.

Tres centrales y dos laterales, Marcelo y Carvajal emulaban a Roberto Carlos y Salgado. «Hemos hecho un partido muy serio, un buen partido sobre todo a nivel defensivo, creo que en cinco minutos de desconexión se nos han ido los tres puntos. El equipo sabe que hemos hecho un buen partido y que estamos en una buen dinámica», explicó el canterano. Dos carrileros largos obligados a bajar y subir, pero pensando más en tareas defensivas para tapar el peligro del Sevilla. «Lo sabíamos desde por la mañana. Lo hemos hablado. Es un sistema que conocemos, que hemos jugado otras veces aunque no de inicio. Tenemos futbolistas de calidad para jugar en banda o con cinco en medio. Nos adaptamos», explicó Raphael Varane.

Sampaoli, según reconoció después del partido, necesitó unos momentos de charla con Juanma Lillo cuando supo el planteamiento. El argentino tuvo que reaccionar sobre la marcha y hasta que no se produjeron las permutas locales, el plan fue impecable.

Con las líneas juntas y todos muy atentos minimizaron a su oponente. Casemiro asistió a todos con lo que Toni Kroos y Luka Modric tuvieron algo más de libertad en el medio. El croata dio otro recital: visión, calidad, toque, salida. Arriba completaron el inédito 3-5-2 de ‘Zizou dos futbolistas menos trabajadores: Cristiano y Benzema. El francés marró frente la portería ajena pero erró aún más cerca de la suya, ya que perdió un balón que le costó la derrota a su equipo.

«Al final nos descuidamos y cometimos errores que no se pueden producir en el tramo decisivo. No vamos a bajar la cabeza porque estamos bien y somos líderes. Tenemos que seguir con las mismas ganas y confianza», explicó Keylor Navas. El costarricense no estuvo fino en Sevilla, unos días después de que Kiko Casillas fuese el mejor del equipo en el duelo copero.