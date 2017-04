«Es el Barça, pero hay un resquicio para la sorpresa»

Georgino fernández | LEÓN

León vivirá el próximo sábado el mejor partido que se puede ver en la Liga Asobal. Un Abanca Ademar-Barcelona son palabras mayores hablando de balonmano de altura y ese es el duelo que sin duda hará temblar al Palacio en poco más de 48 horas. Con el título de liga ya en el bolsillo azulgrana —podría decirse sin temor a exagerar que desde la primera jornada— lo realmente atrayente de este choque, al margen de los dos puntos que servirían a los leoneses para blindar el subcampeonato, pasa por saber si el Barça podrá seguir presumiendo de no perder un partido de liga desde hace cuatro años o si por el contrario el equipo de Rafa Guijosa es capaz de romper esa racha histórica.

Honestamente las posibilidades son mínimas, eso no se le escapa a nadie. Pero en el deporte siempre caben las sorpresas, porque no es una ciencia exacta. A veces dos y dos no son cuatro. Eso es al menos lo que piensa el central del equipo leonés, el internacional argentino Sebas Simonet.

«Sabemos perfectamente a quien nos enfrentamos, pero por supuesto que hay un resquicio para la esperanza. Obviamente después del partido del Palau —donde los leoneses casi dieron la campanada— tenemos mucha más confianza. Cuando fuimos a jugar no pensábamos que tendríamos opciones pero al final pudimos empatar o incluso ganar. Haber sido capaces de eso nos da esperanzas. Pero seríamos muy tontos de pensar que por eso ya tenemos derecho a ganarles. Encaramos el partido con un respeto total al equipo que vamos a tener enfrente; uno de los cuatro mejores de Europa. Para tener alguna opción tenemos que hacer un partido impecable y que ellos fallen. Hay confianza y ganas en el equipo, vamos a ver que pasa».

Pero ese gran partido del Abanca Ademar en el Palau tiene también otra lectura. Sin duda habrá activado las luces de alerta en el seno de la plantilla azulgrana. «Sé que nos tienen también un respeto grande porque demostramos ser un equipo sólido; allí les llegamos a dominar y durante bastantes minutos se les hizo difícil jugar contra nosotros. Pero ahora estarán con más cuidado; si en el partido del Palau teníamos dos de veinte opciones ahora tendremos una de veinte. El caso es que tendremos que hacerlo lo mejor posible sabiendo que hace menos de seis meses los pusimos contra las cuerdas».

Simonet cree también que la afición deberá jugar un papel importante. «Cuando el Palacio se llena tira mucho y saben como apretar a los rivales cuando es necesario. Eso nos ayuda mucho a los jugadores, sentirlos en la grada es muy bueno y más para un partido de estas características», señaló.