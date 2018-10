«es un día para disfrutar»

Luis Cembranos regresó al Rayo Vallecano, club en el que también jugó, para hacerse cargo del filial. El técnico leonés ve con añoranza desde la distancia la eliminatoria copera que esta noche disputarán dos de sus clubes, el Barcelona, en el que militó de 1990 a 1995 y la Cultural, al que llevó de regreso a la Segunda División B.

—¿Cómo ve la eliminatoria de Copa entre la Cultural y el FC Barcelona?

—Creo que es un premio para la Cultural, que disfruta con otros cinco privilegiados y que supone un gran escaparate para el club y la ciudad.

—¿Cómo recuerda su paso por la entidad leonesa?

—Me tocó vivir la etapa más complicada, pero también importante, porque todo lo que sucede en una entidad con tantos años supone una experiencia. Fue una pena que no pudiera jugar con la elástica blanca en mi última etapa como futbolista y que no pudiera haber vivido un partido como el que jugará ante el FC Barcelona en mi etapa como entrenador blanco.

—¿Cree que su aportación fue decisiva para que la Cultural sea como es?

—Es cierto que seguramente la actual Cultural no sería como es de no haberse actuado como se hizo, pero no sólo por la aportación que se hizo, sino por la implicación y colaboración de muchas personas que tiraron de carro en esos momentos delicados que es cuando más cuesta hacerlo porque todas las puertas se cierran. Volvería a hacer lo mismo hoy día sin dudas, dando todas las facilidades, porque quizá otras personas hubieran reclamado o condicionado lo que luego pasó.

—¿Cómo vivirá esta eliminatoria copera?

—Con cierta añoranza. Una eliminatoria copera como la que se vivirá este miércoles en el Reino de León entre dos de mis exequipos, la Cultural, como entrenador, y el FC Barcelona, con el que viví aunque fuera durante un corto espacio de tiempo un sueño, siempre te trae recuerdos. Lo importante es que la Cultural disfrute de este tipo de partidos y no olvide que el objetivo prioritario es volver a estar en el fútbol profesional. Lo demás, es divertirse ante un equipo como el azulgrana y que sus jugadores y afición pasen un gran día.