«Es difícil repetir un año como éste»

roberto arias | león

Joaquín Fidalgo (Riello, 1943) recibirá el próximo día 16, coincidiendo con el 63 aniversario de la creación de la Peña Real Madrid-Cultural Leonesa, el reconocimiento por parte de los peñistas de la labor realizada como presidente a lo largo de los últimos 33 años tras ssutituir en el cargo a José Álvarez Rodríguez, fundador de la misma.

—Después de 33 años al frente de la Peña Real Madrid-Cultural Leonesa va a vivir un aniversario muy especial al coincidir con el título de campeón de Liga y Liga de Campeones del Real Madrir y el ascenso de la Cultural a la Segunda División.

—Sí, no se puede pedir más. Por un lado es muy difícil repetir un año de tantos éxitos para esta peña. El Real Madrid logró un doblete histórico y la Cultural vuelve a la Segunda División después de luchar por ello a lo largo de los últimos 43 años. Toda una alegría para todos los madridistas que son culturalistas. Además, este aniversario mío como presidente (33 años) coincide con el título de Liga número 33 del Real Madrid.

—Los peñistas van a realizar un homenaje público a su labor como presidente, ¿qué supone para usted este reconocimiento?

—Siempre es de agradecer que se reconozca el trabajo que se realiza y más si éste es desde dentro. En los 43 años que llevo perteneciendo a la peña, 10 en la junta del presidente fundador y 33 como máximo responsable, siempre he tratado de defender los intereses de la peña y de los equipos que lleva su nombre. Mis compañeros de junta directiva y los integrantes de la peña han decidido realizarme este homenaje que que llena de orgullo y satisfacción por todo lo que para mí significa. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los que componen esta Peña Real Madrid-Cultural Leonesa.

—Esta temporada tan redonda supone que como presidente de la peña haya visto el primer ascenso de la Cultural a Segunda División.

—Así es. Aunque como aficionado ya viví otros dos ascensos de la Cultural a la categoría de plata, como presidente es la primera vez que vivo esta efeméride y sólo puedo decir que ha supuesto para mí una gran alegría. Aunque durante toda la temporada parecía que esta vez sí, hasta que la Cultural no superó al Barcelona B no me lo podía creer. Ahora sueño con un enfrentamiento con el Real Madrid en Primera División, ¿por qué no? Tras este ascenso todo está un poco más cerca, aunque hay que ser realistas y lo primero será consolidarse en la categoría.

–+Qué piensa de la próxima temporada?

—Estoy convencido que la Cultural puede hacer algo grande. Si acierta con los fichajes y mantiene los jugadores importantes de la pasada temporada tengo esperanzas de que acabe entre los cuatro primeros, incluso entre los dos primeros para ascender directamente. Eso sería el no va más.

—¿Cómo se encuentra la Peña Real Madrid-Cultural Leonesa en estos momentos?

—Las peñas últimamente están perdiendo efectivos. Los peñistas se van haciendo mayores y la gente joven no entra. Está situación me está obligando a seguir al frente de la nuestra, porque nadie se quiere hacer cargo, pero ya tengo 74 años y estoy cansado, pero no aparece nadie para coger el testigo, no tengo la suerte que tuvo mi antecesor conmigo. Me acuerdo cuando me hice cargo de la peña hace 33 años, estaba Fernández Rabanal de presidente de la Cultural y en la comida en la que Pepe lo dejaba y lo cogí yo me dijo: «Tu eres bueno, pero esta peña se acabó» y esas palabras me hicieron tomar el relevo con mayor ilusión y ganas para que no fueran realidad y me puse como reto de hacer la peña más grande.