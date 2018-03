«Es una final, no hay margen de error»

PABLO RIOJA | LEÓN

Como si de un bucle eterno se tratase, la Cultural disputa este sábado en Albacete —a las 13.00 horas— la enésima «final» de la temporada en busca de una permanencia que Rubén de la Barrera sigue viendo posible. «Entiendo el pesimismo de la gente, pero debemos ir todos de la mano», insistió ayer el técnico gallego. Después de caer en casa ante el Cádiz (0-1) hace apenas seis días, la plantilla viaja hoy a tierras manchegas con las bajas de Moutinho y Viti y las dudas de Gaurrotxena y Rodri Ríos —ambos tocados—. La buena noticia para el entrenador culturalista es que podrá contar con Señé. «Disputamos un partido fundamental, no tenemos margen de error y creo que el equipo llega bien para afrontarlo».

Para el máximo responsable del vesturario, los puntos en el Carlos Belmonte valen su peso en oro. «Tenemos necesidad de ganar, hemos superado el ciclo de rivales de la parte alta y el partido de mañana debe permitirnos vencer, y sobre todo, hacerlo fuera de casa. Hay que encadenar buenos partidos», remarcó. Los de Enrique Martín ocupan una posición tranquila en la tabla (décimo terceros con 43 puntos) y cuentan con una de las defensas más férreas de Segunda División. Para contrarrestarla, De la Barrera subrayó que la Cultural tiene que manejar las dos áreas y no tanto el medio del campo, sin duda el punto más importante de los leoneses. «Ellos juegan con tres centrales pero también asumen riesgos, no hay que caerse emocionalmente y mostrar jerarquía». Al de La Coruña no le sorprende el momento del Albacete. «Tiene buenos futbolistas, es un equipo complicado, agresivo, que utiliza bien el fútbol directo y la estrategia. Es un rival difícil, pero sólo pensamos en ganar, no nos perdemos en otras cosas».

Sumar tres puntos. Ese es el único objetivo para tratar de salir de los puestos de descenso. Aunque De la Barrera adelanta que si se empata o se pierde «tampoco estaremos descendidos». Pero lo cierto es que una nueva derrota dejaría a la Cultural en una situación ‘de emergencia’ que incluso podría ir a peor si el Córdoba —31 puntos— se impone al Oviedo, adelantando a los leoneses en su lucha por la permanencia. «De momento ellos están un punto por debajo de nosotros, a ver si aprendemos de una vez a madurar todos. Como ellos ganan nadie ve sus errores, pero considero que nosotros hemos hecho muchas cosas bien en estos últimos partidos y sin embargo no sumamos puntos».

De la Barrera no entiende de cuentas. Por eso no cree que la permanencia se encuentre en los 50 puntos. «Es un tema que ahora mismo no me preocupa, lo que quiero es venir de Albacete con 35 puntos porque la salvación quizá sean 50, 51 o 45 puntos, no hay nada fijo».