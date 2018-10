«Es muy grande jugar un campeonato de Europa»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Héctor Taranilla (León, 1992) es una de las piezas claves de la selección de Castilla y León Uefa, que se clasificó con brillantez para disputar la fase final de la XI edición de la Copa de Regiones Uefa y del Atlético Astorga, que una temporada más aspira a clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso a la Segunda División B.

—¿Cómo vivió su clasificación para la fase final de la XI Copa de Regiones Uefa?

—Fue una experiencia nueva que compartí con los mejores jugadores de la categoría y siempre es muy grande y bonito poder jugar un campeonato de Europa. Fue algo espectacular y, sobre todo, el clasificarnos para disputar la fase final.

—Está siendo uno de los jugadores clave del combinado autonómico, ¿esperaba esta confianza por parte del seleccionador?

—Siempre que te convocan esperas jugar, pero me ha sorprendido un poco la confianza, sobre todo porque en la anterior ocasión no pude ir, y no esperaba tanta participación, pero esa confianza siempre se agradece y procurare seguir respondiendo a ella si el seleccionador sigue contando conmigo.

—Aunque todavía falta por conocerse un rival, ¿cómo ve las selecciones clasificadas?

—Aunque todavía falta mucho tiempo y conocimiento de las selecciones rivales hay combinados de países con mucho potencial como Italia, Alemania, Francia... pero cualquier selección será potente porque son campeones de sus respectivos países. Creo que una fase final de un campeonato de Europa tiene que ser competitiva.

—¿Cómo está viendo la temporada con su equipo?

—Tras unos partidos en los que perdimos a última hora conseguimos dos victorias con claridad consecutivas que nos estaban haciendo mucha falta y que nos han devuelto la confianza. Pese a ello, creo que las dos derrotas sufridas son engañosas, sobre todo por el juego que estamos haciendo y por la manera que se han producido. Nosotros confiamos en el trabajo que estamos realizando y éste comienza a dar su fruto.

—¿El partido del próximo domingo ante la Gimnástica Segoviana puede ser la confirmación del Atlético Astorga?

—No se si el de la confirmación, aunque es un partido muy importante por ser ante un rival directo en la lucha por una de las cuatro plazas de privilegio. El resultado, y no sólo por la clasificación, si es positivo nos debe servir para salir muy reforzados, no sólo por los tres puntos, sino por sensaciones y por confianza. Creo que todos tenemos ganas de que llegue este partido y siempre es bonito jugar contra un rival directo como es la Gimnástica Segoviana.

—Después de haber disputado ya siete jornadas, ¿qué equipo cree que son los rivales más directos del Atlético Astorga en la lucha por una de las cuatro primeras posiciones del grupo?

—Todavía creo que es pronto porque falta mucha competición por disputarse, pero está claro que la Arandina, la propia Gimnástica Segoviana, el Zamora, el Real Ávila, el Cristo Atlético... se perfilan como los grandes rivales, aunque después, como se está viendo temporada tras temporada siempre aparece algún rival inesperado que al final se cuela entre los cuatro primeros. Va a estar muy competido el hacerse con una plaza para disputar las eliminatorias de ascenso y seguro que todos los aspirantes se van a dejar muchos puntos en estas treinta y una jornadas que todavía restan por jugarse. Va a ser un campeonato regular muy emocionante y disputado por la cantidad de equipo que pueden aspirar a todo.