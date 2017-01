«Es rivalidad pura y de nada vale mirar a la clasificación»

ÁNGEL FRAGUAS / F. R. OTERO | LEÓN

Norberto Arribas Martín es uno de esos veteranos de la Cultural que León recuerda por su honradez dentro de un terreno de juego. Siempre lo dio todo por los colores que vistió. Integró una Cultural plagada de futbolistas de la tierra leonesa. «Recuerdo que los partidos entre la Cultural y la Ponferradina siempre tenían algo especial. Ante un encuentro de estas características de nada sirve la posición que ocupen los equipos en la clasificación o el juego que hayan desplegado. Son un tipo de duelos que nada tienen que ver con lo que haya sido la competición hasta ese momento», expresa Norberto Arribas, un centrocampista de gran calidad y que también destacó por su capacidad de sacrificio.

Norberto indica algo que diferencia la rivalidad de ahora con la de antes: «En mí época, en los años 80, el equipo de la Cultural estaba compuesto casi en su totalidad por jugadores de León. Buenos futbolistas. Por este motivo, al ser el 95% de los jugadores de la tierra, había una rivalidad que en estos momentos no se vive porque en la plantilla de hoy en día, excepto uno, el resto de futbolistas no son de León. No tienen nada que ver los derbis de antes con los de ahora. La grada quizás lo viva igual, pero los jugadores no creo que tengan el mismo sentimiento que teníamos nosotros».

Norberto también señala otro de los objetivos que latían entonces en el fútbol base leonés: «Desde que jugabas en infantiles, nuestro objetivo era el de jugar algún día en el primer equipo de la Cultural. Cualquier chaval de la cantera leonesa, con independencia del equipo en el que militara, su pretensión era el de jugar algún día en la Cultural. Además, muchos lo conseguían. Situación que en estos momentos no sucede».

Sobre anécdotas vividas en el derbi: «La Cultural en aquellos tiempos era algo muy entrañable. Desde luego que a mí particularmente haber pertenecido a la Cultural y formar parte de aquel grupo me ha marcado. Seguimos todos en contacto y mantenemos una amistad que perdurará para siempre. El hecho de que casi todos los que componíamos el equipo éramos de León parecía que nos unía todavía más para actuar siempre como una piña».

Norberto piensa en voz alta llegado el derbi: «El problema que hay es que no se confía en la gente de la cantera leonesa. La Cultural cree que los futbolistas de fuera son mejores que los de casa. En algunos casos sí es verdad, pero en otros casos no, porque hay jugadores muy válidos en León que podrían estar jugando tranquilamente en Cultural. Es la apreciación que tengo de la Cultural desde que nosotros formábamos parte del equipo».

«Para el derbi del domingo, la Cultural debe de tener cuidado, porque uno y otro equipo están siguiendo últimamente dos trayectorias opuestas a lo que ha sido la primera vuelta. La Cultural ha perdido los dos últimos partidos y la Ponferradina los ha ganado. La Ponferradina va hacia arriba», advierte.

Miguel Ángel Domínguez Arienza, por su parte, vive el duelo provincial del domingo en el Reino de León «con ilusión, esperando que la Deportiva devuelva la moneda a la Cultural. Mi pasado culturalista también me tira, pero espero que la Ponferradina pueda levantar el vuelo ganando en casa del líder», afirma.

Para alguien que ha vestido las dos camisetas, como Arienza, es diferente. «Tengo muy buenos recuerdos y buenos amigos en los dos equipos. Fueron dos épocas diferentes, pero muy bonitas. Y de aquélla había equipos muy competitivos», indica.

Arienza le da opciones a la Deportiva: «Si nos remitimos a lo visto, lo normal sería que ganase bien la Cultural. Tendrían que cambiar mucho ambos para que se diese un buen resultado de la Deportiva. Pero ahora empieza la segunda vuelta y el partido nos va a decir la línea de ambos para jornadas posteriores».

Sobre quién se juega más en este partido, Arienza expresa: «Yo creo que mucho más la Deportiva. Está fuera de zona de play off. La Cultural tiene mucha ventaja con respecto al segundo y al quinto. Si la Deportiva gana este partido, puede suponer algo más que tres puntos de cara a las jornadas venideras. Pasa siempre que ganas al líder, en su casa y además es tu rival histórico. Son tres circunstancias en una. Es el partido idóneo para coger moral y alas de cara a la segunda vuelta».

Sobre que la Deportiva pueda viajar con miedo a León, Arienza argumenta: «Un poco sí por la línea de ambos antes de las navidades. La Deportiva no jugaba bien, creaba pocas ocasiones, hacía pocos goles y un fútbol ramplón, mientras que la Cultural ganaba y lo hacía con solvencia».

En cuanto a si lo sucedido en la primera vuelta puede influir en el partido de este domingo, Arienza afirma: «Creo que no. Han pasado tres o cuatro meses y todo se queda ahí. Quizá haya ganas de devolver la moneda en la Deportiva en cuanto al resultado, pero nada más. Con un 0-1 estaría devuelta de más, pero lo importante son los tres puntos».

Sobre si la diferencia que hay en la clasificación es la que existe entre las dos plantillas, confiesa: «Si nos ceñimos al presupuesto no. Pero si nos ceñimos al juego, por supuesto que sí. No vale sólo con tener buenos jugadores, sino que hay que demostrarlo en el campo».