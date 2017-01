«Es uno de mis días más felices»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

Una grada de tribuna con dos centenares de seguidores blanquiazules esperando durante bastantes minutos en una gélida mañana hasta que apareció por el túnel de vestuarios. «¡Yuri, Yuri!», coreaban los hinchas cuando el delantero de Maceió saltaba al campo para agradecer el recibimiento en su vuelta a casa. La octava temporada de Yuri en la Deportiva ya ha empezado. Firma hasta junio del 2019 y su presentación también llenó la sala de prensa de El Toralín, aunque a diferencia de cuando se fue, no estaban los jugadores que componen el equipo profesional.

«Queremos agradecerle a él, a su familia y a su representante el hecho de haber puesto de su parte para que venga. Ha sido complicado traerlo, pero lo hemos conseguido. Sabemos que tenía ofertas y que muchos equipos de Segunda División A lo querían, pero él ha preferido venir aquí y es de agradecer. A ver si su segunda etapa también está llena de éxitos», resaltó el presidente José Fernández Nieto en la presentación de Yuri como nuevo futbolista de la Deportiva, lo que hace el refuerzo número tres del mercado invernal.

«Es uno de los días más especiales y más felices de mi vida. Vuelvo a mi casa, a estar con mi gente y a pisar El Toralín. No esperaba volver tan pronto cuando me despedí hace casi un año. Estoy feliz y contento de que la etapa fuera haya sido tan breve. Estoy con la gente que siempre me ha apoyado. Es bueno que la gente espere cosas de mí. Tengo la responsabilidad de hacer bien el trabajo e intentar cumplir el objetivo. Lo voy a dar todo por el equipo», afirmaba el atacante alagoaniense.

Yuri explicó porqué se produjo su salida del Qingdao Huanghai chino, con el que todavía tenía un año de contrato: «Allí sólo puede haber tres extranjeros en los equipos. El club negoció con mi representante y estoy contento con el acuerdo. Al principio me sorprendió que el club quisiera prescindir de mí, pero vi que allí es frecuente que los equipos cambien casi al completo de una temporada para otra y que quieran tener caras nuevas. Estoy contento con el acuerdo. La experiencia en China ha sido muy buena; hay que valorarla. Ahora he vuelto aquí y estoy seguro de que va a ser una buena etapa».

Reconoce Yuri que tuvo varias ofertas, pero que las acabó dejando de lado: «Lo tenía clarísimo: quería volver a la SD Ponferradina. Estaba de vacaciones en Brasil, me enteré del interés de mi equipo de rescindirme el contrato y al día siguiente ya conocí el interés de la Deportiva».

El futbolista apuntó que había entrenado por su cuenta tras la conclusión de la Liga China, pero que lleva dos meses y medio sin hacerlo en la disciplina de un equipo: «Está claro que tengo que ponerme en forma y entrar en la dinámica del grupo, pero si por mí fuera ya jugaría este domingo».

Sobre su nuevo contrato, Yuri espera que no sea el último, a pesar de que en agosto cumpla 35 años: «Sueño con acabar mi carrera en la Deportiva, pero espero jugar más años de los que marca este contrato. Sabemos de la dificultad de ascender, pero quiero ayudar al equipo a ponerlo en su sitio, que es como mínimo la Segunda División A».

El nuevo centrodelantero deportivista relató cómo vivió en la distancia el descenso del equipo la pasada temporada: «Lo pasé fatal. Tenía partido en China y no logré dormir en toda la noche. Pero ya pasó y ahora espero ayudar al equipo a recuperar la categoría».

Yuri de Souza está en la lista de 15 futbolistas que han disputado más encuentros con la camiseta blanquiazul: 237. En el capítulo goleador también está entre los más destacados de la historia de al entidad, con 96 entre todas las competiciones.